شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب رئوى وجيوب أنفية.. أمراض هتجيلك فى فصل الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية فصل الخريف تنتشر الأمراض والفيروسات التى تؤثر على صحة الجهاز المناعى وتضعفه، كما يعرف فصل الخريف والشتاء ببعض الأمراض الشهيرة ولعل أبرزها نزلات البرد والأنفلونزا. وحسب ما ذكره موقع lalpathlabs فإن أبرز أمراض فصل الخريف هى : نزلات البرد والأنفلونزا

نزلات البرد والأنفلونزا نزلات البرد والأنفلونزا من أبرز الامراض التى يتعرض لها الكثيرون مع بداية فصل الخريف وخصوصا الأطفال،لذلك ينصح بتطعيم الانفلونزا الموسمية للوقاية منه. حساسية الخريف

حساسية الخريف وهى واحدة من أنواع الحساسية الاكثر انتشارا فى فصل الخريف وتسبب سيلان الأنف والتهاب العين والسعال والزكام. Advertisements فيروس نورو

فيروس نورو وهو من الأمراض الأكثر انتشارا فى فصل الخريف مما يسبب ألم شديد فى المعدة والغثيان والقئ. التهاب الجيوب الانفية

التهاب الجيوب الانفية حيث يعانى مرضى جيوب الأنفية من التهاب شديد يصاحبه صداع ورشح وعدم القدرة على التنفس. الالتهاب الرئوى

الالتهاب الرئوى وهو من الأمراض التى تصيب الاشخاص فى فصل الخريف والشتاء نتيجة الفطريات والفيروسات المنتشرة مما يؤثر على وظيفة الرئتين والدماغ. التهاب الحلق

التهاب الحلق وهو من المشاكل الصحية المزعجة التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب الم شديد فى الحلق وعدم القدرة على بلع الطعام.

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