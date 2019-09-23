شكرا لقرائتكم خبر عن استرجل.. خبراء الصحة يقدمون خطوات بسيطة للإقلاع عن السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "KidsHealth" أن السجائر الإلكترونية هى أجهزة تدخين بالبطاريات، مملوءة بسائل يحتوى عادة على النيكوتين، والمنكهات، والمواد الكيميائية، يتم تسخين السائل فى بخار يستنشقه الشخص، لهذا السبب يسمى استخدام السجائر الإلكترونية بــ .vaping



أضرار السجائر الإلكترونية

أكد خبراء الصحة أن السجائر الإلكترونية لها أضرار جسيمة على الرئة لدى الأشخاص الذين يدخنونها، كما أنها تسبب الوفاة.

النيكوتين بالسجائر الإلكترونية يسبب الإدمان، ويؤدى إلى حدوث بطء فى نمو المخ لدى الأطفال والشباب، ويؤثر على الذاكرة والتركيز، والتعلم والتحكم الذاتى، والانتباه والمزاج، وزيادة خطر أنواع أخرى من الإدمان مثل البالغين.



تؤثر على المخ

وأشار الموقع إلى أن السجائر الإلكترونية قد تتسبب فى أضرار خطيرة على الرئة، ويمكن أن تؤدى للوفاة، حيث إن بعض الناس يستخدمون السجائر الإلكترونية بإضافة الماريجوانا، وزيت " THC"، والمواد الكيميائية الخطرة الأخرى، فإلى جانب تهيج الرئتين تؤثر هذه المواد أيضًا على طريقة تفكير الشخص وتصرفاته وإحساسه.

معظم السجائر الإلكترونية تحتوى على النيكوتين، حتى تلك التى لا تحتوى على مواد كيميائية فيها، هذه المواد الكيميائية يمكن أن تسبب تهيج وتلف الرئتين، والآثار طويلة الأجل للسجائر الإلكترونية التى لا تحتوى على النيكوتين غير معروفة.



تدخين السجائر الإلكترونية



خطوات للتخلص من السجائر الإلكترونية

يؤثر النيكوتين على نمو المخ لدى الأطفال والمراهقين، وهذا يجعل من الصعب التعلم والتركيز، ويمكن أن تؤثر على السيطرة على المزاج والدافع فى وقت لاحق من الحياة، كما تشير الدراسات إلى أن الأبخرة تزيد من احتمال قيام شخص ما بتجربة منتجات التبغ الأخرى، مثل السجائر العادية، والسيجار، والشيشة.

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السجائر الالكترونية

قدم خبراء الصحة بعض النصائح للإقلاع عن السجائر الإلكترونية وهى كالتالى:

أولا: اختار يوم لوقف التدخين، يمكنهم وضعه في التقويم، وإخبار الأصدقاء والعائلة الداعمين أنهم سيتوقفون في ذلك اليوم.

ثانيا: تخلص من جميع لوازم السجائر الإلكترونية.

ثالثا: مساعدة الأصدقاء لك من خلال تنزيل التطبيقات، وبرامج الرسائل النصية على هواتفهم التي يمكنها المساعدة في الرغبة الشديدة وإعطاء التشجيع أثناء محاولتك إيقاف السجائر الإلكترونية.

رابعا: فهم الانسحاب، حيث إن إدمان النيكوتين يؤدى إلى الرغبة الشديدة فى النيكوتين، يمكن أن يؤدى ذلك إلى الصداع، الشعور بالتعب، أن تكون غريب الأطوار، غاضب، أو مكتئب، صعوبة فى التركيز، مشاكل فى النوم، الأرق.

وأشار موقع "KidsHealth" إلى أن علامات الانسحاب هى الأقوى فى الأيام القليلة الأولى بعد التوقف، وهى تتحسن خلال الأيام والأسابيع التالية.