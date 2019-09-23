شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن سرطان الدم.. فقر الدم ونزيف اللثة وآلام العظام أهم أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الدم يتميز بعدم قدرة الجسم على تكوين خلايا دم صحية، تبدأ الحالة في النخاع العظمي، حيث يتم إنتاج خلايا دم جديدة، ويعتبر نخاع العظام هو المسئول عن صنع خلايا الدم الحمراء (RBC) ، وخلايا الدم البيضاء (WBC) والصفائح الدموية.



اللوكيميا

قالت صحيفة boldsky فى تقرير لها اليوم ، فى سرطان الدم، بسبب الخلايا غير الناضجة أو بعض العيوب في خلايا نخاع العظام، يتم إنتاج خلايا الدم البيضاءالشاذة " WBC"، والتى تكون غير قادرة على مكافحة العدوى، والدفاع عن أجسامنا ضد المواد الغريبة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنها تعيق إنتاج خلايا الدم الأخرى عن طريق الإنقسام السريع، والاكتظاظ بين الخلايا الطبيعية، موضحة أن اللوكيميا تؤثر بشكل عام على النوعين الرئيسيين لخلايا الدم البيضاء الخلايا الليمفاوية والخلايا الحبيبية، عندما ينشأ من الخلايا اللمفاوية، يطلق عليه سرطان الدم الليمفاوي بينما يسمى الأخير بسرطان الدم النخاعي.

وقالت الصحيفة، أن الحالة إما أن تكون حادة أو مزمنة، اعتمادًا على نوع خلايا سرطان الدم، والذى يحدث على الأرجح في الرجال أكثر من النساء وكبار السن مقارنة مع البالغين، وعند الأطفال، يحدث بشكل عام قبل سن العاشرة.

أنواع اللوكيميا..

تحدث اللوكيميا في 4 أنواع حسب سرعة التقدم ونوع الخلية المعنية في سرطان الدم الحاد، ويتطور المرض بسرعة بينما يتقدم ببطء في سرطان الدم المزمن.



اللوكيميا

أسباب سرطان الدم..

يحدث سرطان الدم عندما يتحور الحمض النووي للخلايا، ويسبب بعض التشوهات في وظائفها، بمعنى أن كل خلية في جسمنا عوامل غير مثبتة في الحمض النووي للخلية، فإنها تنمو وتنقسم بسرعة وتشكل حشدًا بالقرب من نخاع العظام بين الخلايا السليمة الطبيعية، لا تموت هذه الخلايا، وبالتالي تتراكم مساحة أكبر تمنع تكوين خلايا دم جديدة سليمة من نخاع العظام.

أعراض سرطان الدم..

قد تكون أعراض سرطان الدم خفيفة في البداية، ولكن في وقت لاحق تظهر أعراض معينة مثل ما يلي:

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فقر الدم، حيث أن الغدد الليمفاوية يحدث فيها تورم، ونزيف من اللثة أو في البراز، عدوى متكررة التعب، التعرق المفرط، ألم حاد في العظام الحمى الكدمات، والاصابة بالصداع، إذا كان ينتشر إلى الجهاز العصبي المركزي، فيحدث فقدان فى السيطرة على العضلات، تضخم الكبد، أو الطحال.

عوامل الخطر المتعلقة بسرطان الدم..

وتشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان الدم ما يلي: فيروس نقص المناعة البشرية، التدخين، الاستعداد الوراثي، الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون، العلاج الكيميائي، التعرض للبتروكيماويات مثل البنزين، صبغات الشعر.

مضاعفات سرطان الدم..

يحتاج إلى علاج فوري، وإلا فإنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ومع ذلك، فإن المضاعفات الشائعة لسرطان الدم هي كما يلي:

عدوى المسالك البولية، عدوى الجلد، الإنتان " تعفن الدم "، نزيف المخ، النزيف المعوي، نزيف الرئتين.

علاج سرطان الدم كما يلي: العلاج الإشعاعي..

تستخدم أشعة الطاقة العالية أو الأشعة السينية لمنع نمو خلايا سرطان الدم.

العلاج الكيميائي..

في هذه الطريقة ، يتم استخدام واحد أو مجموعة من الأدوية لعلاج سرطان الدم. العلاج الموجه: يتم استخدام أدوية معينة للسيطرة على نقاط ضعف معينة من خلايا سرطان الدم، أو لوقف وظيفة معينة من خلايا سرطان الدم مما يمنع نموها.

زرع الخلايا الجذعية..

هو العلاج الذي يتم فيه استبدال نخاع العظام المريضة بنخاع العظام السليمة.

العلاج البيولوجي..

يشمل هذا العلاج الأجسام المضادة، واللقاحات التي تساعد الجهاز المناعي على تحديد الخلايا السرطانية ومهاجمتها، تشتمل طرق العلاج الأخرى على عمليات نقل الدم، أو الصفائح الدموية، وبعض الأدوية الأخرى.