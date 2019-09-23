شكرا لقرائتكم خبر عن براءة وجه طفلة يختفي خلف قناع "باتمان" وشفاءها يحتاج لـ 100 عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وُلدت لونا فينر من جنوب فلوريدا مصابة بالتهاب الجلد الحبيبي الخلقي الذي يؤدي إلى ظهور بقع داكنة بشكل غير طبيعي تظهر عادة في الوجه .

الالتهاب ترك علامة وشامة كبيرة علي وجه الصغيرة غطت جزء كبير من وجهها لتشبه "باتمان" مما جعل الكثيرون يصفونها بـ"الوحش" ومنذ ولادتها بحث والديها على حل تجميلى لتخليص طفلتهم من هذه العلامه الغريبة حيث لجأوا إلى روسيا بعد الإعلان عن وجود علاج رائد لهذه الحالة.



الطفلة " باتمان " الطفلة " باتمان "

الطفلة لونا Advertisements ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنشأت والدتها كارول فينر ، 35 عامًا ، صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" للاحتفال بتفرد ابنتها، ولكن جاء الأمر بالعكس ووصفها الكثير من الأشخاص بـ"الوحش" الطفلة وقت الولادة

ووافق الأطباء في الولايات المتحدة على إجراء عملية جراحية بالليزر لمحاصرة الالتهاب لكنهم أكدوا أن الطفله قد تحتاج إلى 100 عملية جراحية.

وبعد أن فقد والداها الأمل اتصل جراح روسي بعد أن قرأ عن لونا في إحدى الصحف المحلية، وعرض الطبيب إجراء علاج رائد غير متاح بعد في الولايات المتحدة.

من المقرر أن تتوجه الطفلة إلى كراسنودار جنوب روسيا غدًا لبدء الاختبارات إذا نجحت فمن المتوقع أن تجري ما بين ستة وثمانية جراحات.