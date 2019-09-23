شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للأطباء من تجنب إخبار مرضى الربو بأضرار العلاج القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت العديد من التقارير الطبية الأطباء من تجنب إخبار المرضى بأن دواء الربو القوي يمكن أن يسبب أفكارًا انتحارية أو هلوسة.

وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" كشف العديد من المرضى بمن فيهم الأطفال أن تناول أدوية الربو القوية أثرت بشدة على سلوكهم، أيضا اشتكوا من الكوابيس، ورؤية الأشياء البشعة بينما يستيقظون بعد تناول الدواء.

وفى هذا الصدد قامت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية بنشر تحديث للسلامة كتذكير "لخطر تفاعلات الأدوية النفسية العصبية على الصحة".

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وفى نفس الإطار اشتكى الكثيرون من أنهم لم يتلقوا أي تحذير من المخاطر النفسية من قبل الطبيب، وأكد البعض أنهم عندام عادوا ليخبروا عن تجاربهم الفظيعة من الكوابيس، تم رفض مخاوفهم من أن العقار المعالج للبرو هو المسئول عن ذلك.



ادوية الربو

ولكن التحذيرات الطبية أوضحت ضرورة إخبار المرضى بالمشاكل المحتملة وقراءة قائمة ردود الفعل النفسية العصبية في نشرة المعلومات بعناية وطلب المشورة الطبية فور حدوث أى منها، ولكن أيضا حذرت المرضى مع عدم التوقف عن تناول أدوية الربو دون التحدث أو الرجوع إلى الطبيب، وذلك لأن الخروج عن الدواء قد يؤدي إلى استئناف نوبات الربو الحادة.