تناول حبوب "الفيتامينات" منتهية الصّلاحيّة هل تؤثّر على صحّتكِ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا داعي لأنْ تصابي بالذّعر إذا اكتشفتي للتوّ أنّ الفيتامينات التي تواظبين على تناولها يوميًا منتهية الصّلاحيّة منذ بضعة أشهر، وذلك لأنّ تاريخ انتهاء الصّلاحيّة المدوّن على الفيتامينات قائم على الفاعليّة وليس على السّلامة. وبينما لن تحصلي على نفس الفوائد من تلك الأقراص، فإنّكِ لن تعرّضي نفسكِ أيضاً لأيّ أخطار.

تواريخ انتهاء الصّلاحية المدوّنة على الفيتامينات

بينما لا تشترط إدارة الغذاء والدواء وضع تواريخ انتهاء الصّلاحيّة على علب المكمّلات الغذائيّة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، فقد تختار الشركات المصنّعة طباعتها على المنتجات. وعلى أيّة حال، إذا اختارت الشّركة إضافة التاريخ، فإنّ إدارة الغذاء والدواء تلزمها بوضع بيانات سليمة تظهر أنّها ليست مزيّفة أو مضلّلة.

هل الفيتامينات منتهية الصّلاحية آمنة؟

الفيتامينات منتهية الصلاحية آمنة ويمكن تناولها دون خوف، لكنّها قد لا تكون بنفس درجة فعالية الفيتامينات مستمرّة الفعالية، فطوال فترة الصلاحية، يجب أنْ يبقي المنتج يحتوي على 100 % من مكوّنات المكمّلات الغذائية المضافة المدرجة على الملصق، طالما تمّ تخزين المنتج في ظلّ الظروف الصحيحة والمواتية.

وبعد هذا التاريخ، يمكن أنْ تنخفض هذه الكميات تدريجيًا، وهو أمر لا يدعو للقلق بشأن الأضرار المحتملة، أو الآثار الجانبية. ولكن هذا يعني أنّكِ قد لا تحصلين على الجرعة المحدّدة. والأفضل لكِ في هذه الحالة أنْ تتخلّصي من العبوة منتهية الصّلاحية، وأنْ تحصلي على عبوة أو علبة أخرى جديدة من الصيدلية لضمان الفاعلية.

لكن يجب الحذر تمامًا في حالة نموّ عفن أو انبعاث رائحة شديدة الغرابة من أقراص الفيتامينات، فذلك خطر أحمر، يُمنَع معه تناولها مطلقًا خشية التلوّث الميكروبيولوجيّ.

الفيتامينات منتهية الصلاحية والحمل

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يجب التأكّد خلال فترة الحمل من تناول فيتامينات سليمة الصّلاحيّة، فالفيتامينات التي يوصى بها للفترة التي تسبق الولادة تحتوي على حمض الفوليك، الضّروريّ للحدّ من خطر عيوب الأنبوب العصبيّ في الجنين النّامي. وهو ما يعني أنّ استخدام الحوامل لفيتامينات منتهية الصلاحية في فترة ما قبل الولادة يعرضهنّ لخطر عدم الحصول على القدر الكافي من حمض الفوليك، وبالتالي ينصح بتجنّبها تمامًا حفاظاً على الجنين.

عوامل تؤثر على صلاحية الفيتامينات

شكل الفيتامين

نوع الإناء

غطاء الإناء

التخزين

التلوّث

التّخلّص من الفيتامينات منتهية الصّلاحيّة

ينصح بتخصيص بعض الوقت لعمل جرد لكلّ ما لديكِ من مخزون الفيتامينات، وإذا اكتشفتي أيّ عبوات منتهية الصّلاحيّة، تخلّصي منها بشكل صحيح.