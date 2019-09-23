شكرا لقرائتكم خبر عن "دايت اون لاين" تساعد المريض على التخلص من وزنه من البيت.. الدكتور رامي عطية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحلم مريض السمنة دائما بقوام جذاب وصحة أفضل، خاصة إن السمنة يصاحبها العديد من الأمراض الخطيرة، ولكن على الرغم من رغبة مريض السمنة في التخلص من وزنه، إلا أنه قد تقابله العديد من العقبات، لعل أهمها قدرته على المتابعة مع اخصائي التغذية بشكل مستمر، خاصة إذا كان وقته ضيق لا يسمح له بذلك

الدكتور رامي عطية اخصائي التغذية العلاجية، وحاصل على دبلومة التغذية والسمنة من جامعة استامفورد، ومدير الفريق الطبي بمنظومة دايت اون لاين، يوضح في التقرير التالي أحدث منظومة تساعد المريض على المتابعة باستمرار مع أخصائي التغذية وهو موجود في منزله دون الحاجة للذهاب إليه.

وأوضح الدكتوررامي عطية في حديثه لـ ”الخليج 365” إنه تم تأسيس منظومة تسمى "دايت اون لاين" وهي قائمة على شعار "خس وأنت في البيت"، لافتاً إن هناك كثيرون في محافظات وقرى بعيدة ويريدون المتابعة مع متخصص في التغذية اسبوعياً ومن الصعب عليهم ذلك نظرا لبعد المسافة، من هنا جاءت الفكرة التي نتحدث عنها وهي منظومة "دايت اون لاين".



معلومات عن منظومة دايت اون لاين

*منظومة دايت اون لاين منظومة متكاملة:

وأشار إن منظومة دايت أون لاين هي منظومة متكاملة قائمة على نظام غذائي متكامل يخضع له المريض، وهو مصمم لكل مريض على حده، وليس نظام واحد لكل الاشخاص، ويتم تحديده حسب الحالة الصحية الخاصة بكل مريض، والنظام الغذائي يحتوي على الممنوع والمسموح في الطعام، والسناكس بين الوجبات، كل هذا مع تناول أدوية وهي جزء مهم جدا في تلك المنظومة، حيث أنه لا يمكن إن يتم الاستغناء عن النظام الغذائي ولا يمكن ان نتجاهل أهمية الدواء.



فوائد تناول الأدوية ضمن منظومة دايت أون لاين

وفي السياق ذاته أكد الدكتور رامي عطية إنه يتم التواصل مع منظومة دايت اون لاين عن طريق ارقام التليفونات، أو عن طريق الموقع الخاص بها على الفيس بوك، حيث أصبح السوشيال ميديا اسهل وسيلة للتواصل، وقبل كل هذا يكون لدى المريض الرغبة والقابلية لتغيير نمط حياته.

وأعلن الدكتور رامي عطية إن النظام الغذائي الذي يسير عليه المريض في منظومة "دايت اون لاين" هو نظام غذائي متكامل لا يشعر المريض معه بتغيير كبير في نمط غذائه، وعلى العكس تماماً سيجد نفسه يتناول الطعام في أوقات كثيرة جدا، ولا يشعر بالجوع تماما، وسيتم دعم النظام الغذائي ببعض الادوية التي تتناسب معه ومع حالته، والتي تساعد على سد الشهية ورفع معدل الحرق في الجسم، ومحاربة الدهون المخزنة، فالمنظومة متكاملة ومدروسة بعناية حتى نحصل على اعلى النتائج.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التغذية العلاجية والسمنة يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور رامي عطية "دايت اون لاين":

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