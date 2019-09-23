شكرا لقرائتكم خبر عن صبي يعض زميله فى مباراه كرة قدم ويترك له ذكرى فى جمجمته..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض صبي يبلغ من العمر 14 عامًا لحادث غريب عندما كان يشارك فى مباراة كرة قدم مع زملاؤه، بعد تعرضه "للعض" بعد ما غرس أحد المشاركين له في المباراة أحد أسنانه بجمجمه زميله، وتسبب له فى جرح غائر ولم يكتشف الأطباء ذلك إلا بعد 12 يوما من الحادث.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تم نقل الصبى البرتغالي إلى المستشفي وهو يعانى من جرح فى رأسه، وتم خيط الجرح لكنه مرض في الأيام التالية، ومن نقله إلى المستشفى مرة أخرى عندما فشلت المضادات الحيوية في إزالة مشاكل الجرح بعد 12 يومًا من الحادث.

ولجأ الأطباء إلى إجراء عدد من الأشعات التشخيصية لمعرفة سبب آلم الطفل وجرحه الذى لم يلتئم وكانت المفاجأة، وجود سن مغروسة فى الجمجمه ، وتقرر إجراء جراحة عاجلة لإزالتها.

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وكشفت دراسة بحثية أن حالات العض بين البشر أكثر شيوعًا بين الرجال مع وجود أكبر قدر من الحوادث بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 78 عامًا غالبًا ما يتم تسمم المرضى الذين يعانون من إصابات العض، وتسبب الإصابة بالعدوى في 10 في المائة من الحالات.

وفى حاله صبى البرتغالي رأى الأطباء "خراجًا ملتهبًا" وأدخلوه إلى المستشفى وبإجراء فحوصات بالأشعة المقطعية لأن الصبي لم يتعاف بعد ما اشتبه المسعفون إصابته بكسر في العظام أو التهاب العظم نتيجة إصابة العظم بالعدوى. لكنهم فوجئوا للعثور على جسم غريب داخل جمجمته، وبالفعل خضع للجراحة لإزالة الجسم الغريب .