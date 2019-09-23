4 عوامل تحفز تشيلسي للفوز على ليفربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف تشيلسي نظيره ليفربول في الجولة 6 للدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج".

سجل الكبار والأخطاء الدفاعية.. أزمات تؤرق كلوب قبل مواجهة تشيلسي



وعلى الرغم من تصدر "الريدز" للبريميرليج واحتلال تشيلسي المركز التاسع، فإن هناك العديد من العوامل التي تصب في صالح "البلوز" لتجعله قادرا على قلب الطاولة.

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ويمتلك تشيلسي هداف الدوري الإنجليزي، الشاب تامي أبراهام بـ7 أهداف بفارق 3 عن ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

فضلا عن ذلك، لم تتمكن كتيبة الفريق يورجن كلوب من تحقيق الفوز في آخر مواجهتين ضد تشيلسي في "لندن"، حيث تعادلت مرة وخسرت أخرى.

"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي عدة عوامل تجعل تشيلسي مرشحاً لقلب الطاولة على المتصدر ليفربول.

