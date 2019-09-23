شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط..التحرك بخطوات بطيئة يجعلك عرضة للضعف الجنسى بنسبة 40 ٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أن الرجال الذين يتحركون بخطوات بطيئة أثناء سيرهم هم أكثر عرضة بنسبة 40 ٪ للضعف الجنسى حيث يسبب هذا التحرك البطيئ لضعف عضلات الحوض، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية".

حيث قام الباحثون في اليابان بقياس طول خطوات الرجال وكذلك إلى أي مدى رفعوا أقدامهم عن الأرض أثناء المشي، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين اتخذوا خطوات أصغر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعجز الجنسى أكثر من أولئك الذين لديهم خطوات طويلة، ويعتقد الباحثون أن قوة العضلات في الحوض تلعب دورًا في القدرة الجنسية والحفاظ عليها.

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وبينت الدراسة أن الرجال الذين تكون خطواتهم صغيرة بمعدل 153 سم لكل خطوتين هم أكثر عرضة للإصابة بالضعف الجنسى مقارنة بالرجال ذوي الخطوات الأكبر بمعدل 166 سم لكل خطوتين

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور شينغو هاتاكيياما من جامعة هيروساكي "قوة العضلات والمرونة في الحوض والساقين عاملان رئيسيان للمشاكل عند الرجال.

وهناك العديد من العوامل تؤثر على الحالة الطبيعية عند الرجل يمكن أن يكون علامة على حالة طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول والآثار الجانبية للدواء أومشاكل الهرمونية، وتشمل عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تؤثرعلى الحالة و السمنة والتدخين وركوب الدراجات أكثر من اللازم والإجهاد.