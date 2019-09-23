كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - ما هو أسهل شهور الحمل التسعة؟، هذا السؤال الذي تطرحه النساء الحوامل لأول مرة لكي يبعثن الاطمئنان في قلوبهن بسبب متاعب الحمل، ولذلك يجيب عليه الدكتور عدلي الحاج _ استشاري النساء والولادة، كالآتي: الشهر الرابع أسهل شهور الحمل لأن الشهر الرابع هو شهر بداية الثلث الثاني من الحمل، وفي هذا الشهر تكون أعراض الحمل الأولى والصعبة قد بدأت في التلاشي مثل الغثيان والقيء والدوخة.

الثلث الثاني من الحمل هو الثلث الذي تبدأ فيه الحامل بالاستمتاع بحملها. تصبح الزيادة في الوزن حوالي من 2 كيلو نصف إلى ثلاثة كيلو غرامات من بداية الحمل. كيف أستمتع بحملي في الثلث الثاني؟ هناك نساء حوامل يجرين تجربة مثيرة مع الجنين، حيث تتأكدين أن جهازه العصبي ينمو بصورة سليمة وبأنه قد أصبح يستشعر الضوء فقومي بما يلي:

قومي بإظلام الغرفة تماماَ.

ضعي كشافاَ ضوئياَ يدوياَ صغيراً على بطنك. سوف تلاحظين أن الجنين يتحرك بسرعة ويتجه للمنطقة الثانية من البطن والسبب أن الضوء قد سبب له ضيقاَ وابتعد عنه.

ويقوم الجنين أيضاً باللعب بالحبل السري ........تخيلي

لذلك فهذا الشهر من أجمل شهور الحمل ويكون عليك الاستمتاع بمرحلة الحمل فيه قبل أن تبدأ مرحلة الثقل والاستعداد للولادة. Advertisements ما عليك فعله في اسهل شهور الحمل؟ إعداد قائمة بأسماء الأولاد. وإعداد قائمة أخرى بأسماء البنات. الخروج في الهواء الطلق.

التعرض لأشعة الشمس في الفترة الصباحية. تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد.

توقع حركة الطفل على شكل رفرفة جناحي عصفور!! ما أجملها من تجربة... توقعي تباطؤ نبضات قلب الجنين حين تذهبين للفحص بالسونار فلا تقلقي.

ولك أن تتوقعي أنك سوف تصبحين سريعة النسيان. تشنجات الساقين ستكون عادية وخصوصاَ في الليل فلا تقلقي.

قناع الحمل سوف يضايقك ظهوره ولكن هذا من الأمور الطبيعية خصوصاً لو كنت من ذوات البشرة الداكنة.

يمكنك أن تستخدمي مرطبات البشرة على الوجه وباقي البشرة وخصوصاَ الحلمتين والمنطقة الحساسة.

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