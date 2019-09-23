وصفات بذور الشيا لتفتيت الدهون المختزنة في الجسم

اكتسبت بذور الشيا شعبية لأنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، كما أنها تساعد في تخسيس الوزن ، وخفض الكوليسترول، ومن ثم حماية القلب .

بذور الشيا غنية بالألياف الغذائية والبروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة. ما يجعل هذه البذور حل فعال لإنقاص الوزن، ومن أهم خصائص هذه البذور أنها ليست ذات نكهة أو مذاق قوي وبالتالي يمكن إضافتها إلى أي طعام وتناولها بهدف تخسيس الوزن وحرق الدهون المخزنة في الجسم.

الكمية التي يجب استهلاكها يومياً من بذور الشيا

يمكنكِ تناول 2-3 ملاعق كبيرة من بذور شيا يوميًا لضمان الاستفادة من خصائصها وتعزيز تخسيس الوزن. تأكدي من عدم تجاوز هذه الكمية لمجرد فقدان الوزن "بسرعة" لأن الجرعات العالية قد تسبب ضرر.



1.عصير الفواكه ببذور الشيا



المكونات:

1 موز

1 كوب من التوت البري

2 ملعقة كبيرة من بذور شيا

ملعقة كبيرة زبادي

كوب حليب كامل الدسم

كيفية التحضير

قبل تجهيز العصير عليكِ نقع بذور الشيا في الماء لمدة ساعة على الأقل.

توضع جميع المكونات داخل الخلاط مع إضافة بذور الشيا.

بعد تمام الامتزاج يمكنكِ تناول العصير سواء كوجبة خفيفة بين الوجبات أو كبديل لوجبة العشاء.



2-الشاي المثلج

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المكونات:

2 ملاعق كبيرة من بذور شيا

1 ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر

1 كوب ماء

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

¼ ملعقة صغيرة من السكر البني

مكعبات ثلج

كيفية التحضير

تُنقع بذور الشيا في الماء.

قومي بغلي كوب من الماء حتى الغليان ، وعندما يبدأ الغليان ، أخرجيه من اللهب.

أضفي ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر وحركيها لمدة 3-4 دقائق.

اتركيه يبرد لمدة 5 دقائق.

أضفِ عصير الليمون والسكر البني وبذور شيا وبعض مكعبات الثلج ومع شرائح الليمون.

3. زبادي الفواكه ببذور الشيا

المكونات

1 كوب زبادي

2 ملاعق كبيرة من بذور شيا

شرائح البرقوق

شرائح الخوخ

شرائح البرتقال

أوراق النعناع

كيفية التحضير

تمزج جميع المكونات تُضاف بذور الشيا بعد نقعها في الماء ، ويُزيّن بأوراق النعناع.

مع استهلاك بذور الشيا ، يجب عليكِ أيضا اتباع نظام غذائي صحي.

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