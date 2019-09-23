شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تساعدكِ على تطبيق مكياج يدوم لأطول فترة ممكنة والان مع التفاصيل

هناك بعض الحيل البسيطة يمكنها حل هذه المشكلة والحصول على مكياج ثابت لفترة طويلة، ولا يشوبه شائبة على مدار اليوم.

وفي التقرير التالي، يقدم موقع thinkdonna الإيطالي سلسلة من النصائح البسيطة لإطالة مدة المكياج، بدءا من تحضير البشرة إلى الإطلالة النهائية.

1- روتين بشرة مناسب

من أهم النصائح التي يجب اتباعها للحصول على بشرة نضرة هي اختيار روتين العناية بالوجه المناسب لنوع بشرتك، من خلال فهم احتياجات الجلد ومن ثم الحصول على مكياج مثالي يدوم لأطول فترة.

نبدأ بتقشير البشرة مرتين على الأقل في الأسبوع، للقضاء على الخلايا الميتة، ثم غسل البشرة جيداً بما يناسب طبيعتها مع ضرورة تجنب الأنواع المحتوية على مواد زيتية، ثم تجفيفها برفق، على سبيل المثال بماء الورد.

2- دراسة ملامح الوجه

الخطوة التي تأتي بعد ذلك هي النظر في المرآة لدراسة ملامحك جيداً ولونها، ثم اختيار مستحضرات التجميل التي يمكن أن تعطي تناسقاً لوجهك، مقارنة بالعيون والشعر.

3- البرايمر

استخدام البرايمر (مستحضر يوضع على البشرة قبل كريم الأساس) على الوجه والجفون والشفتين، من أول وأهم الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها للحصول على مكياج طويل الأمد.

يجب اختيار الدرجة المناسبة من البرايمر على بشرتك وتطبيقه بالطريقة الصحيحة من خلال عمل حركات من الداخل إلى الخارج من الوجه، وليست دائرية.

ومن الأسرار المهمة الخاصة بمستحضرات التجميل والتي تساعد على تقليل ظهور دهون البشرة هو تطبيق البودرة أيضاً قبل وضع كريم الأساس، وذلك بعد البرايمر، وبالتالي استمرار المكياج على الوجه بشكل جيد لفترة أطول.

4- كريم الأساس

في الواقع، كل ما تتمناه المرأة عند وضع المكياج هو الحصول على بشرة متجانسة دون عيوب، لهذا السبب فإن اختيار الدرجة المناسبة من كريم الأساس مهم للغاية.

عند شراء كريم الأساس المرة المقبلة لا تحاولي تجربته على الجزء الخلفي من اليد أو على المعصم، بل على وجهك بين الرقبة وخط الفك، لضرورة امتزاج الكريم مع لون الجلد، ويضيء الوجه، ويوحد لون البشرة.

أما عن درجة كريم الأساس، فالدرجات الفاتحة تظهر البشرة وكأنها منتفخة أو زيادة في الوزن، بينما الداكنة منه تنحف الوجه.

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5- البودرة

تنطبق نفس قواعد كريم الأساس على بودرة الوجه، ولكن تذكري أن البودرة الخفيفة جداً تجعل الوجه شاحباً للغاية، بينما الثقيلة تجعل البشرة أكبر من عمرها الحقيقي، لذا يجب عليكِ اختيار درجة أقرب إلى بشرتك، بشكل لا يتعارض مع كريم الأساس.

يمكن استخدام البودرة المضغوطة للبشرة الدهنية والمختلطة، والتي توضع بالإسفنجة على الوجه بحركات دائرية، من أعلى إلى أسفل، من داخل الوجه إلى الخارج.

أما اللوس باودر أو السائبة فتعطي مظهراً ناعماً للجلد وطبيعياً، بالإضافة إلى مناسبتها لجميع أنواع البشرة ويجب أن تطبق بإسفنجة ناعمة أو فرشاة.

6- أحمر الخدود

يجب اختيار أحمر الخدود ذي الدرجة المناسبة التي تنسجم مع البشرة، فإذا كنتِ من صاحبات البشرة البيضاء الفاتحة، فاختاري ألوانا مثل الوردي الفاتح أو الوردي الخوخي.

إذا كان لديك بشرة خمرية فلا يجب أن يكون أحمر الخدود فاتحاً أو داكناً جداً، بينما يمكنكِ الاختيار ما بين لون الخوخ أو المشمش أو اللون الوردي الداكن.

أما صاحبات البشرة السمراء فيمكنهن الاختيار ما بين أحمر الخدود بدرجات لون المشمش أو الطوبي أو البيج أو البرقوقي.

7- مكياج العيون

يحتاج مكياج العيون إلى بعض الحيل للبقاء لمدة أطول، لذا يجب اختيار المنتجات المقاومة للماء والرطوبة من الماسكارا وأقلام الكحل الداكنة.

8- أحمر الشفاه

للحصول على مكياج شفاه ثابت ويبقى لأطول فترة يجب تنظيف الشفاه جيداً من الجلد الميت من خلال عمل قناع السكر وزيت الزيتون وفركها برفق باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، ثم ترطيبها بالفازلين أو المرطب الخاص بها.

أما الخطوة الثانية تكمن في تحديد الشفتين ثم وضع أحمر الشفاه، ثم وضع القليل من بودرة الوجه على شفتيكِ، إذ تساعد على تجنب تلاشي اللون سريعاً.

أحضري طبقة واحدة من منديل ورقي وضعيها بين شفتيك ثم ضعي عليها قليل من بودرة الوجه ثم مرريها بواسطة الإسفنجة، وذلك لتثبيت أحمر الشفاه جيداً ولمدة أطول.

بالإضافة إلى ضرورة استخدام منتجات أحمر شفاه ناعمة ومضادة للتجاعيد.