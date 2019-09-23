5 وفيات و10 آلاف مصاب بحمى الضنك في باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات الصحة الباكستانية، الإثنين، تسجيل 5 حالات وفاة بين المصابين بحمى الضنك في البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لاستقبال المصابين بحمى الضنك الذي بدأ ينتشر في شكل وبائي.

وذكر المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة، الدكتور ظفر ميرزا، أنَّ حصيلة المصابين بحمى الضنك ارتفعت إلى أكثر من 10 آلاف حالة، معظمهم في إقليم البنجاب، ثم في إقليم خيبر بختونخواه، وإقليم السند.

وأوضح أنَّ 70% من المصابين موجودون في العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي المجاورة لها.

وأشار إلى أنَّ الحكومة الفيدرالية في إسلام آباد تعمل بالتعاون مع الحكومات الإقليمية على مكافحة انتشار هذا المرض، من خلال إطلاق حملات للقضاء على البعوض المتسبب في انتشار فيروس حمى الضنك، وتوعية الشعب لاتخاذ الإجراءات الوقائية.