شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك إذا مارست رياضة الجرى؟.. أعرف الاجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجرى من الرياضات التي تعمل علي تشغيل جميع أعضاء الجسم من عظام ومفاصل وعضل، وهذا الأمر يجعلها من أفضل أنواع الرياضيات علي الإطلاق، لأنها مفيدة جدا لصحتك، وعن فوائدها سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

-الجري يعد من أفضل أنواع الرياضيات إذا كنت ترغب في الوصول للوزن المثالي، فهو يعمل علي شد الجسم، وخسارة الوزن بشكل ملحوظ.

-يعد من أفضل أنواع الرياضيات التي تعمل علي زيادة قدرة عضلة القلب علي العمل بشكل جيد، ويقلل فرص تعرضها لأي أزمة صحية.

-من أكثر أنواع الرياضيات التي تقلل من فرص الإصابة والتعرض لأي مشاكل في عضل الجسم، فهي تعمل علي تقويتها بشكل كبير.

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-تعد من أبرز الرياضيات التي تساهم في الحصول علي نوم جيد، وتقلل فرص التعرض للأرق والتوتر.



فوائد الجري

-يزيد من قدرة مرونة المفاصل، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحصول مفاصل قوية وتقليل فرص التعرض لأي مشاكل صحية بها.

- من الرياضيات التي تعمل علي تحسين الحالة المزاجية للأشخاص، والتي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مشاكل نفسية فهو يعمل علي شعورك الدائم بالحالة النفسية الجيدة.