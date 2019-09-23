شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب تكرار الإصابة بالسكتة الدماغية.. منها ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

السكتة الدماغية من أكثر المشاكل الصحية الطارئة التى قد تهدد حياتك إذا لم يتم إسعافها، وبعد الشفاء والتعافى منها يمكن أن تتكرر السكتة الدماغية لأكثر من مرة، حيث يؤدي نقص تدفق الدم إلى المخ- من جلطة دموية أو وعاء مسدود - إلى حدوثها، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب تكرار الإصابة بالسكتات الدماغية، وفقاً لموقع "كلايفند".

وقال بليك بوليتو، أخصائى المخ الأعصاب، إن خطر إصابتك بجلطة دماغية ثانية هو الأعلى خلال اليومين الأولين من الإصابة بالجلطة الأولى ، لكنك تظل أكثر عرضة للخطر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وحتى سنة واحدة بعد السكتة الدماغية الأولى.

وقال: الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية ثانية هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا والذكور والأميركيين الأفارقة والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي قوي أو الاستعداد الوراثي للسكتة الدماغية.

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وغالبًا ما تكون أسباب السكتة الدماغية الثانية (الثالثة أو الرابعة) هي نفس أسباب السكتات الدماغية الأساسية:

- ارتفاع ضغط الدم من مضاعفاته الإصابة بالسكتة الدماغية.

- يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في تراكم البلاك في الشرايين مما يقلل من تدفق الدم إلى المخ وأجزاء أخرى من الجسم.

- داء السكري وما يرتبط به من ارتفاع نسبة السكر في الدم يدمر الأوعية الدموية ويزيد من احتمال تشكيل جلطات الدم.

- التدخين يزيد احتمال تراكم البلاك في الشرايين.

- تزيد السمنة من احتمالات إصابتك بسكتة دماغية وترتبط بمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

- تشوهات القلب مثل الرجفان الأذيني يمكن أن يسبب جلطات في القلب ثم تنتقل إلى المخ.