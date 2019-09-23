طريقة إعداد و تحضير القهوة العربية بالزعفران

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران لا تستغرق سوى دقائق معدودة لتقديمها لضيوفك في اليوم الوطني، فتقديم القهوة العربية من العادات والتقاليد المصاحبة للاحتفال.

القهوة العربية بالزعفران

ونقدم لكِ أسهل طريقة لتحضير القهوة بالزعفران الطيبة واللذيذة، والتي يمكنك تقديمها بجانب طبق من الحلويات أو التمر.

المكونات

– 3 ملاعق كبيرة قهوة عربية شقراء مطحونة

– نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون

– ربع ملعقة صغيرة زعفران

ربع ملعقة صغير قرنفل مطحون

– لتر من الماء

طريقة التحضير

– ضعي الماء في دلة القهوة، واتركيه على النار حتى يبدأ في الغليان.

– اضيفي القهوة إلى الماء واتركيها تغلي مع الحرص على أن لا تفور.

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– اتركي القهوة على نار منخفضة لمدة 10 دقائق.

– ارفعي القهوة عن النار، ثم اضيفي الهيل والزعفران واتركي الدلة لمدة 5 دقائق.

– ضعي القهوة في تيرمس وقدميها ساخنة مع التمر.

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