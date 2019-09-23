طريقة إعداد وتحضير زربيان اللحم من المطبخ السعودي

تفضل الكثير من النساء في المملكة طريقة عمل زربيان اللحم، فهي طريقة شهية ولذيذة ولا يُمكن أن تخلو منها مائدة الطعام، خاصة في العزومات المهمة.

طريقة عمل زربيان اللحم

ونقدم إليكِ في السطور التالية كيفية عمل زربيان اللحم خطوة بخطة من المطبخ السعودي.

مقادير اللحم:

– لحم غنم: 1 كيلو (مع عظم)

– أرز بسمتي: كوبان ونصف

– البصل: 3 حبات (مفروم)

– لبن زبادي : كوب

– السمن: ملعقتان كبيرتان

– بندورة: 2 حبة (مفرومة ناعم)

– فلفل أبيض: نصف ملعقة صغيرة

– الكمون : نصف ملعقة صغيرة

– الكزبرة: ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة (مطحونة)

– الكركم: ملعقة صغيرة

– هيل: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

– الثوم: 3 فصوص (مهروس)

طريقة تحضير زربيان اللحم:

1. نسلق اللحمة مع بصلة – حبة جزر – ورق الغار- فلفل أسود حب- هيل حب- بهار حلو حب ونتركه على النار حتى ينضج ثم نزيل اللحم من المرق.

2. نسلق الأرز بماء مملح ونصفيه ونتركه جانبًا.

3.نسخن السمن على النار و نحمر فيه البصل.

4. نضيف اللحمة المسلوقة ونحرك ثم نضيف البندورة المفرومة.

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5. نخلط البهارات مع اللبن الزبادي.

6. نضيف خليط اللبن والبهارات إلى القدر فوق اللحمة والبصل ونقلب الخليط حتى يمتزج.

7.نضيف الأرز المسلوق والمصفى فوق الخليط السابق، ويترك على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة.

8. يقلب القدر ويزين الطبق بالمكسرات المحمصة والزبيب

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