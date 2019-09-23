تعرفي على طريقة إعداد و تحضير اللحم بالكاجو

توجد الكثير من الأكلات الخليجية اللذيذة منها طريقة عمل اللحم بالكاجو وخاصة أن المكسرات تعطي مذاق شهي بشكل كبير عند إضافتها للطعام.

طريقة عمل اللحم بالكاجو

وإليك بالخطوات طريقة تحضير اللحم بالكاجو من مطبخ الشيف غادة جميل؛ ويمكنك تقديمها على مائدة طعامك بشكل شهي.

مكونات اللحم بالكاجو:

نصف كيلو لحم ستيك عجل مقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة سمسم

رشة جوزة الطيب

رشة كمون

رشة بابريكا

رشة فلفل أسود

2 فصوص ثوم

1 كوب بازلاء

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

نصف كوب كاجو محمص

1 حبة بصل

رشة قرنفل مطحون

2 ورق غار

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

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1 ملعقة كبيرة خل أبيض أو بلسميك

1 كوب بقدونس أخضر

هيل صحيح

3 ملعقة كبيرة زبدة

1 مكعب مرقة دجاج

ملح

مستكة

طريقة تحضير اللحم بالكاجو:

أولًا يقلي في قليل من الزبدة البصل الشرائح حتى يصبح لونه شفاف

ثم أضيفي إليه شرائح اللحم والثوم وشوحيهم سريعاً حتى لا يفقد اللحم ماؤه

ثم أضيفي السمسم والصويا صوص والتوابل ومكعب مرقة الدجاج وقليل من الماء المغلي و

وبعد ذلك أتركي الخليط على نار هادئة لمدة 30 دقيقة مع تزويده كل فترة بقليل من الماء الساخن وفي آخر 10 دقائق أضيفي دبس الرمان

ثم أسلقي البازلاء لمدة 3 دقائق في ماء ساخن

ثم ارفعيها في ماء مثلج وأتركيها حتى وقت التقديم

وأخيرًا أضيفي البازلاء والكاجو إلى اللحم وقدميه مع رشة البقدونس المفروم

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