تعرفي على طريقة إعداد و تحضير كابلي اللحم

طريقة عمل كابلي اللحم

وكابلي اللحم له طابع خاص ومميز في المطبخ السعودي؛ لذا جددي من سفرتك في هذا اليوم واحتفلي مع أسرتك بـ طريقة عمل كابلي اللحم السهلة.

المكونات

– كيلو لحم غنم

– 2 كوب أرز طويل الحبة

– 2 حبة بصل مفروم

– 3 فصوص ثوم مفروم

– 2 حبة طماطم مفرومة

– ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

– ملعقة صغيرة ملح

– 2 حبة لومي

– 2 ورقة ورق غار

– عود قرفة

– 5 حبات هيل

– ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

– ملعقة صغيرة كمون مطحون

– ملعقة صغيرة كزبرة يابسة مطحونة

– ملعقة صغيرة ملح الليمون

– 2 حبة من قشرة البرتقال

– نصف كوب من الماء

– نصف كوب زبيب

– زعفران

– ربع كوب من الزيت النباتي

– 2 قطعة خولنجان

طريقة التحضير

– في قدر على النار، سخني الزيت وشوحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم.

– أضيفي البهارات الصحيحة «ورق الغار، والهيل، والقرفة، والخولنجان وحبات اللومي» وقلبي جيدًا.

– أضيفي قطع اللحم وقلبيها بباقي المكونات جيدًا لمدة 3 دقائق حتى يتغير لونها.

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-ضعي البهارات المطحونة «ملح الليمون، الفلفل الأسود، الكمون، والكزبرة الناشفة» وقلبي جيدًا.

– أضيفي الطماطم المفرومة وملعقة معجون الطماطم وقلبي، ثم أضيفي قشر البرتقال المقطع وقلبيها مع اللحم حتى تكتسب النكهة.

– اغمري اللحم بالماء واتركيها حتى تنضج، ثم أضيفي الأرز، واتركيه من 20 – 30 دقيقة على نار هادئة حتى ينضج.

– مع اقتراب نضوج الأرز، اخلطي ماء الكادي مع الزعفران ويرش فوق الأرز بشكل خطوط، ثم أضيفي الزبيب وقدميه ساخنًا.

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