طريقة إعداد وتحضير شوربة بصل بزيت الزيتون

هناك العديد من الأكلات المغربية الشهية منها طريقة عمل شوربة بصل بزيت الزيتون اللذيذة التي يمكن القيام طهيها وتقديمها على مائدتك بسهولة.

طريقة عمل شوربة بصل بزيت الزيتون

وإليك بخطوات بسيطة وسهلة لتحضير وصفة شوربة البصل بزيت الزيتون؛ فقط اتبعي الوصفة جيدًا.

مكونات شوربة بصل بزيت الزيتون:

3 بصلة شرائح

زيت زيتون

رشة سكر

بصل أخضر مفروم

2 فص ثوم

نصف لتر مرقة دجاج أو لحم

نصف ملعقة زعتر جاف

2 ورقة لورا

رشة فلفل أسود

ملح

4 شرائح توست محمص

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جبنة موتزاريلا شرائح

أعواد زعتر للتقديم

خطوات تحضير شوربة بصل بزيت الزيتون:

أولًا يشوح البصل في الزيت على النار.

ثم يضاف البصل الأخضر والسكر

وبعد ذلك يقلب الخليط حتى يتكرمل السكر.

ثم يضاف الثوم والمرقة والزعتر وورق اللورا والملح والفلفل الأسود.

وبعد ذلك تترك على النار حتى تمام النضج.

يمكن أن تضاف لها معلقة دقيق مذابة فى القليل من الماء أو المرقة لربط الشوربة.

ثم توضع الشوربة فى طاجن مع الجبنة وتوضع في الفرن حتى تسيح الجبنة.

وأخيرًا تزين وتقدم مع قطع الخبز بالهنا والشفا

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