طريقة عمل مكرونة بالبشاميل وكرات البطاطس

المكرونة بالبشاميل من ألذ وأشهى الأكلات الشهيرة في معظم الدول العربية، فهي تتميز بمذاق خاص ومميز، خاصة مع إضافة بعض النكهات عليها.

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

وبعيدًا عن المكرونة بالبشاميل المعتادة، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل مكرونة بالبشاميل وكرات البطاطس ، وهي وصفة جديدة ومميزة.

وتنقسم هذه الأكلة إلى 3 أجزاء رئيسية كل جزء منها له مكوناته الخاصة قبل مزجهم جميعًا، لذا اتبعِ الخطوات التالية بدقة.

المكونات

– نصف كيلو معكرونة صغيرة الحجم ومسلوقة

– نصف كوب جبن موتزاريلا

– نصف كوب جبن شيدر

للبطاطس :

– 4 حبات بطاطس مسلوقة

– 2 ملعقة كبيرة زبدة

– ملعقة صغيرة ملح

– نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

– نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

– ربع كوب حليب

للدجاج :

– 4 ملاعق كبيرة زيت

– 2 صدر دجاج مقطع مكعبات

– ملعقة صغيرة فلفل أسود

– ملعقة صغيرة ملح

– 2 كوب فطر طازج ومقطع

– نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

– ملعقة صغيرة فلفل أسود

– 2 ملعقة كبيرة مرق دجاج بودرة

للبشاميل :

– 5 ملاعق كبيرة زبدة

– 5 ملاعق كبيرة دقيق

– 4 أكواب حليب

– ملعقة صغيرة جوزة الطيب

– ملعقة صغيرة فلفل أسود

– 2 ملعقة كبيرة مرق دجاج بودرة

طريقة التحضير

– في البداية حضري البطاطس، اخلطي البطاطس المسلوقة والزبدة والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والحليب واهرسيهم جيدًا.

– شكلي البطاطس على هيئة كرات متوسطة الحجم واتركيها جانبًا.

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– في مقلاة على النار، اقلي صدور الدجاج المقطعة في الزيت وتبليها بالملح والفلفل الأسود، واتركيه حتى ينضج.

– اضيفي الفطر إلى الدجاج وتبليه بجوزة الطيب وبودرة مرق الدجاج، وقلبيهم جيدًا واتركيه حتى ينضج.

– جهزي البشاميل، من خلال إضافة الزبدة في قدر على النار ثم اضيفي الدقيق وقلبي جيدًا حتى يبدأ في التحمير، ثم اضيفي الحليب على مراحل مع التقليب المستمر.

– تبلي البشاميل بجوزة الطيب، والفلفل الأسود، وبودرة مرق دجاج.

– وفي وعاء بايركس، افردي المكرونة المسلوقة به، اضيفي عليها خليط الدجاج والمشروم، ثم اضيفي البشاميل وقلبيهم.

– وزعي الجبن الموزاريلا المبشور على الوجه، ثم رصي كرات البطاطس حتى تغطي الصينية ووزعي جبن الشيدر عليه.

– ادخلي الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة وحتى يتحمر الوجه، ثم قدميها بالهنا والشفا.

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