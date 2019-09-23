. طريقة عمل البطاطس بالأعشاب للرجيم

البطاطس من المقبلات الشهية واللذيذة التي تتعدد وصفاتها وطرق تحضيرها بنكهات مميزة، كما أنها الطعام المفضل لدى الأطفال.

طريقة عمل البطاطس بالأعشاب

ويمكنك الآن التجديد من طريقة تحضير البطاطس بدلًا من تقديمها مقلية؛ لتناسبك في وصفات الرجيم أو تناسب طفللك دون أضرار صحية.

ونقدم لكِ طريقة عمل البطاطس بالأعشاب الشهية، لتقديمها كمقبلات لذيذة او وجبة خفيفة في منتصف اليوم، فقط اتبعِ الخطوات التالية:

المكونات

– 3 حبات بطاطس مقطعة جوانح سميكة

– 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

– 3 فصوص ثوم مهروس

– ملعقة كبيرة أوريغانو

– نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر

– رشة ملح

– رشة فلفل أسود

– ربع كوب من الكريمة الحامضة

– 6 أكواب من الماء

طريقة التحضير

– سخني المياه في قدر عميق على النار، ثم اضيفي ملعقة كبيرة من الملح، واتركي المياه حتى تغلي.

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– اضيفي البطاطس في الماء، ثم ارفعيها عن النار ودعي البطاطس في الماء المغلي لمدة 30 دقيقة ثم صفيها جيدًا.

– في مقلاة على النار، سخني الزيت واضيفي فصان من الثوم المهروس وقلبيهم جيدًا حتى يذبل.

– ضعي البطاطس على الثوم وانثري الأرويغانو والبابريكا والملح والفلفل الأسود، ثم قلبي بخفة حتى تنضج البطاطس وتصبح ذهبية اللون.

– في طبق عميق، حضري صلصة الكريمة الحامضة من خلال خلط كل من «الكريمة، الأوريغانو، الملح، والثوم» باستخدام المضرب اليدوي.

– اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على كريمة ناعمة ومتجانسة وقدميها بجانب البطاطس بالهنا والشفا.

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