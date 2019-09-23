طريقة عمل البطاطس المهروسة الشهية لا يمكن التخلي عنها على سفرتك، فهي سهلة التحضير وسريعة ولا تحتاج مكونات كثيرة.

طريقة عمل البطاطس المهروسة

ويمكنك تحضير البطاطس بأكثر من وصفة ونكهة مختلفة، وبطرق صحية بعيدًا عن أصابع البطاطس المقلية.

ونقدم لكِ طريقة عمل البطاطس المهروسة باللحم المفروم، كوجبة شهية متكاملة تحتوي على العناصر الغذائية كافة، فقط اتبعي الخطوات.

المكونات

– نصف كيلو لحم مفروم.

– حبات بطاطس كبيرة الحجم.

– 1 حبة بصل مفروم.

– ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

– كوب من البازلاء المجمدة.

– نصف ملعقة صغيرة ملح.

– ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

– ربع معلقة صغيرة بهارات مشكلة.

– فص ثوم مفروم.

– ربع كوب كريمة.

– ربع كوب جبن البارميزان.

– 2 ملعقة كبيرة زبدة.

– ملعقة صغيرة ملح.

– ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

طريقة التحضير

– في البداية، اسلقي البطاطس، من خلال وضع كمية من المياه على النار وأضيفي ملعقة صغيرة ملح وعند الغليان أضيفي البطاطس.

– اتركي البطاطس حتى تنضج ثم ارفعيها عن النار واهرسيها جيدًا.

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– في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ضعي اللحم المفروم وقلبيه حتى يصبح بني اللون.

– أضيفي الزيت والبصل إلى اللحم، وقلبي لمدة 5 دقائق، ثم ضعي البازلاء والثوم والملح والفلفل والبهارات المشكلة وقلبي حتى ينضج اللحم.

– ادهني طبق الفرن بالقليل من الزيت ووزعي اللحم في الطبق.

– اخلطي البطاطس المهروسة مع الزبدة وجبن البارميزان والملح والكريمة وجوزة الطيب جيدًا، وضعي الخليط فوق اللحم.

– أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر، وقدميها ساخنة بالهناء والشفاء

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