تعرفي علي معمول الهيل بخطوات بسيطة

القاهرة - لايف ستايل طريقة عمل معمول الهيل خطوة بخطوة؛ لتضمني أكلة مميزة. – دقيق: كوبان ونصف

– بيكنج بودر: ملعقة صغيرة

– الفانيليا: ملعقة صغيرة

– هيل: ملعقة صغيرة (مطحون)

– سكر البودرة: نصف كوب

– الزبدة: كوب (طربة)

– السمنة: ربع كوب طريقة عمل المعمول :

اخفقي الزبدة بالخفاقة الكهربائية حتى تصبح كريمية.

أضيفي السمن و السكر البودرة و اخفقي جيدا.

ضعي البيضة والفانيلا مع استمرار الخفق.

أضيفي الدقيق و الهيل و البيكنج باودر و اعجني المزيج.

اصنعي كرات من العجين ثم شكليها بالقوالب.

ضعي المعمول في صينية الفرن وأدخليها للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.

أزيلي المعمول من الفرن واتركيه ليبرد وقدميه مع رشة سكر بودرة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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