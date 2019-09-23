شكرا لقرائتكم خبر عن الصبار مش بس على الشعر...اعرفى فوائده الصحية عليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتبر الصبار أو الالوفيرا من أفضل الطرق الطبيعية التى تعزز صحة الشعر والبشرة نظرا لما يحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية ومواد مضادة للأكسدة، فضلا عن ذلك تناول الصبار يحمى من أمراض عديدة ويحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد تناول الصبار هو:

1: يحتوى الصبار على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على علاج الالتهابات والجروح.

2: تناول الصبار يعزز صحة الكبد ويحميه من الفيروسات والالتهابات.

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3: يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحمى المعدة من الالتهابات والقرح.

4:يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى.

5:يعمل على تنظيم نسبة السكر فى الدم وحمايته مرضى السكر من الغيبوبة والجلطات، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول الصبار.

6:كما انه يدخل فى علاج الأمراض الجلدية ومنها "الاكزيما،الصدفية،حب الشباب،القروح، الالتهابات".

7: يحافظ على صحة الشعر ويحميه فروة الراس من الالتهابات والقشرة، كما انه يعالج تساقط الشعر.