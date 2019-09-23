شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل..أعراض خطيرة تجبرك علي الذهاب للطبيب أعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مبروك المدام حامل..كلمة ينتظر سمعها الكثير من الأزواج لأنهم يشعرون بالبهجة والسعادة نتيجة لوجود طفلك في حياتهم، وتبدأ الزوجة في مراحل الحمل الصعبة لدي الكثير لأنها تتطلب تحمل المزيد من المسئولية والأخذ في عين الاعتبار أي عرض قد يطرق علي حياة الحامل اليومية تجنبا للتعرض للإجهاض أو مشاكل صحية.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأعراض الخطيرة التي تتعرض لها الحامل وقد تتجاهلها ولكنها قد تقودها للإجهاض، وذلك وفقا لموقع" medicalnewstoday"، ومنها:

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-نزول كميات كبيرة من الدم أثناء فترة الحمل تعد تعرض الحامل للنزيف، ولذا عليها الذهاب مباشرة للطبيب والتعرف علي السبب وراء ذلك، لأن نزول كميات كبيرة من الدم تعد من علامات وجود مشكلة في الرحم كوفاة الجنين أو مشكلة في المشيمة.

- في حالة التعرض لزيادة الوزن بشكل كبير جدا أي 2 كيلو في الأسبوع يجب عليكي الذهاب مباشرة للطبيب، لأن هذا يعد علامة علي الإصابة بتسمم الحمل.

-نزول كميات كبيرة من السوائل كالماء من المهبل تعد من علامات انفجار الكيس المحاط به الجنين ويجب تجنب هذا الأمر بالذهاب المباشر للطبيب لأنها قد تكون ولادة.