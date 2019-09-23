شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصبح هاتفك المحمول سببًا في إصابتك بمرض البواسير؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في القديم كان يحلو للكثير التوجه للحمام مع جريدة ورقية لقراءتها لكن مع التكنولوجيا الحديثة بات يحلو من البعض استخدام الهاتف المحمول للتسلية في المرحاض، لكن طبيبة بريطانية حذرت من ذلك، مؤكدة أنه يتسبب في مرض خطير، بحسب موقع «سبوتنيك».

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قالت الدكتورة، سارة جارفيس، إن أخذ هاتفك معك إلى المرحاض قد يؤدي إلى إصابتك بمرض «البواسير».

البواسير هي:

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أوردة بارزة ومنتفخة (متورمة) في فتحة الشرج، وفي الجزء السفلي من المستقيم. تتكون نتيجة لمجهود أثناء عمل الأمعاء أو نتيجة لضغط شديد على هذه الأوردة، كما يحدث في فترة الحمل، مثلا.

وأكدت الطبيبة، أن استخدام الهاتف ليس هو سبب الخطر، ولكن ما يترتب عليه من المكوث لفترة طويلة على المرحاض لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعني زيادة الضغط على أوردة الشرج في الجزء السفلي من المستقيم.



وبالتالي فإن طول الوقت، وليس استخدام الهاتف في حد ذاته، هو السبب المؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالبواسير.

وكشفت الدكتورة جارفيس، أن الإصابة بالبواسير أكثر شيوعا مما يعتقد لأن الكثيرين يعانون في صمت دون الذهاب إلى الطبيب، وأشارت إلى أن ما يقارب 3 من كل 4 بالغين يعانون من البواسير من حين إلى آخر.