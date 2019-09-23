أول زيارة رسمية للأمير هاري وميغان ماركل في أفريقيا ويبدآها بـ " كيب تاون"

يجري الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، برفقة طفلهما آرتشي، البالغ من العمر 4 أشهر، اعتبارًا من الإثنين، جولة في أفريقيا الجنوبية، هي الأولى الرسمية لهما منذ ولادة طفلهما.

ويبدأ دوق ودوقة ساسكس، رحلتهما التي تمتد على 10 أيام في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وهي وجهة سياحية كبيرة معروفة بشواطئها الشاسعة، لكنها تعاني من عنف العصابات في الأحياء الفقيرة.

وقال الأمير هاري في وقت سابق من الشهر الحالي عبر "إنستغرام": "ستجري عائلتنا أول زيارة رسمية لها في أفريقيا، وهي منطقة كانت خلال العقدين الأخيرين منزلي الثاني"، مضيفاً: "أنا متشوق لأعرّف زوجتي وابني على أفريقيا".

وستكون المحطة الأهم في زيارتهما لكيب تاون، الأربعاء، لقاء مع الأسقف ديسموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ومن الشخصيات الأساسية في مكافحة نظام الفصل العنصري، وصديق أول رئيس أسمر البشرة لجنوب أفريقيا.

واعتباراً من الخميس، يواصل الأمير رحلته بمفرده إلى بوتسوانا وأنجولا وملاوي، في حين تبقى زوجته مع آرتشي في جنوب أفريقيا للقيام بالتزامات أخرى.

وفي بوتسوانا التي تضم ثلث الفيلة المقيمة في البرية بالقارة الأفريقية، سيتطرق هاري إلى حماية الثروة الحيوانية، وهو موضوع يهتم به الأمير.

وهذا البلد المعروف برحلات السفاري الفاخرة، هو مكان عزيز على قلب الزوجين، فقد روى هاري لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بعد إعلان خطوبتهما رسمياً: "أقنعت ميجان بالانضمام إلي في بوتسوانا، وقد خيمنا في الهواء الطلق".

ويتوجه الأمير بعدها إلى أنجولا، حيث سيسير على خطى والدته الأميرة ديانا، التي التزمت بمكافحة الألغام المضادة للأفراد، خلال رحلة لها إلى هذا البلد في العام 1997، قبل أشهر من مقتلها في حادث سير في باريس.

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ويزور الأمير البالغ من العمر 35 عاماً في أنجولا، برنامجاً لنزع الألغام في هوامبو (وسط البلاد الغربي)، ومستشفى للأطراف الاصطناعية.

وزرع أكثر من مليون لغم مضاد للأفراد خلال الحرب الأهلية التي استمرت 27 عاماً في هذا البلد (1975-2002).

ويلتقي الأمير هاري الرئيس الأنجولي جواو لورينسو في 28 سبتمبر/ أيلول، ويواصل بعدها جولته في ملاوي لزيارة برامج صحية، وأخرى لمكافحة الصيد غير المشروع.

ويختتم دوق ودوقة ساسكس جولتهما في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، في جنوب أفريقيا، بلقاء مع جراسا ماشيل، زوجة نيلسون مانديلا، وآخر مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا.

وبعد زواجهما في مايو/أيار 2018، أجرى هاري وميجان رحلة رسمية في المحيط الهادئ، لكنهما لم يظهرا كثيرا منذ ولادة طفلهما في مايو/أيار، بغية المحافظة على خصوصيتهما.

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