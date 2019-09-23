طريقة عمل قراقيش سادة وبالعجوة لأطفالك في الصباح

مع دخول المدارس تبحث الأمهات عن وجبات خفيفة لأولادهم للإفطار في الصباح. ونقدّم لكِ طريقة عمل قراقيش سادة وعجوة بخطوات بسيطة.

طريقة عمل قراقيش سادة وعجوة وتستطيع كل أم بسهولة القيام بعمل قراقيش سادة وعجوة في الصباح لتقديمها كوجبة لذيذة للأطفال قبل الذهاب للمدرسة؛ فقط عليك اتباع الوصفة و المكونات. مكونات قراقيش سادة وعجوة: نصف كيلو دقيق 1 كوب سمن لين ربع كوب زيت ساخن 1 ملعقة كبيرة سمسم محمص 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية نصف ملعقة صغيرة سكر 1 كوب ماء دافيء 1 ملعقة صغيرة ريحة كحك أو ينسون محمص مطحون رشة ملح للحشوة: 1 ملعقة كبيرة سمنة 2 ملعقة كبيرة سمسم محمص 1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة نصف كيلو عجوة الوجه:

بيضة Advertisements فانيليا سمسم محمص خطوات تحضير قراقيش سادة وعجوة: أولًا يخلط في العجان الدقيق والينسون المطحون ورشة الملح والخميرة والسمسم والسكر والسمنة والزيت الساخن لمدة 13 دقيقة و يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة تغطى العجينة وتترك لترتاح الحشو: ثم تخلط العجوة مع السمنة على النار وبعد ذلك تضاف لها القرفة والسمسم، ويقلب كل الخليط ثم تفرد بالنشابة و تساوى الأطراف حتى يصبح الشكل مستطيلًا وبعد ذلك توضع حشوة العجوة على العجينة وتلف العجينة رول وتبطط على الحشو ثم تقطع في شكل مستطيلات صغيرة وبعد ذلك يدهن الوجه بالبيض والفانيليا، وترش بالسمسم ثم ترص في صينية وبعد ذلك يمكن أن تشكل أصابع عريضة وتقطع مستطيلات ثم ترص في صينية وتوضع في الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا قد يهمك ايضاً: طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا

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