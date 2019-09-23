شكرا لقرائتكم خبر عن بـ8 خطوات.. حافظ على صحة الكلى من الالتهابات واحمى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلى تعد من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان التى تخلصه من السموم والسوائل الزائدة فى الجسم ويجب الحفاظ على صحتها وسلامتها لأن أى إصابة فيها تحدث مشاكل خطيرة بجسم الانسان.

ووفقًا لما ذكره موقع "medicalnewstoday" فإن هناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بالتهاب الكلى ومنها الشعور بألم شديد فى أحد الجانبين نتيجة الالتهاب الشديد، ألم شديد فى البطن والظهر والفخد، انتفاخ شديد حول منطقة العين والساقين، عدم القدرة على التبول بشكل طبيعى مع قلة عدد مرات التبول، تغيير لون البول إلى اللون الغامق، مع ظهور دم فى البول، ظهور رائحة كريهة فى البول.

يتعرض المريض لارتفاع ضغط الدم وذلك نتيجة تراكم كمية السوائل من الجسم، الشعور الدائم بالصداع وعدم القدرة على التركيز، الخمول والحاجة الشديدة للنوم، اضطرابات شديدة فى النوم، الشعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود، ألم فى المفاصل والعضلات، فقدان الشهية واضطرابات شديدة فى الجهاز الهضمى ومنها الإمساك والإسهال ورائحة كريهة فى الفم، طفح جلدى وحكة شديدة مع التهابات.

وهناك نصائح مهمة للحفاظ على صحة الكلي وهى:

ممارسة نشاط بدني منتظم.

المراقبة المنتظمة لنسبة السكر في الدم ونسبة الكولسترول.

مراقبة ضغط الدم والتقليل من تناول الملح.

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اعتماد تغذية متوازنة ومتنوعة مع شرب الماء بشكل كافي.

المحافظة على الوزن الصحي والسليم.

تجنب التدخين.

الامتناع عن تناول مضادات الالتهابات غير الستيرويدية التي يمكن أن تؤدي إلى فشل كلوي على المدى الطويل.

إجراء فحص وظائف الكلي بصفة منتظمة.