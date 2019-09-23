شكرا لقرائتكم خبر عن استغنى عن الميكب والكريم وخلى وشك ينور بالأكل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ميكب وكريم وماسك" جميعها وسائل تلجأ إليها الفتيات لجمال البشرة ونضارتها وإظهار أنوثتهن، ولكن قد تحتوى هذه الطرق على مواد ضارة تسبب تلف البشرة وتزيد من خطر الإصابة بحب الشباب والبقع السوداء، وحسب ما ذكره موقع eatthis فإن هناك بعض الأطعمة التى تعمل على نضارة وجمال البشرة، كما أنها تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمى من الأمراض، وهى:

1: الأسماك الدهنية مثل سمك "السلمون، التونة، الماكريل"، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع.

2: الجزر، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز نضارة وجمال البشرة.

3: البطاطا، تعتبر البطاطا من الأكلات المفضلة عند الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب وفوائدها المذهلة، حيث إنها تحتوى على الفيتامينات التى تعمل على نضارة البشرة.

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4:السبانخ، واحدة من أهم الخضراوات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.

5: البابايا، وهى من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تحافظ على جمال البشرة ونقائها، كما أنه يحميها من علامات الشيخوخة.

6: الفلفل، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة البشرة وحمايتها من البقع والتجاعيد.

7: البيض، من الأكلات الغنية بالبيوتين وفيتامين ب والعديد من الفيتامينات التى تحمى البشرة من الطفح الجلدى والجفاف.

8: الأفوكادو، من أفضل الفواكه التى ينصح بتناولها دائما، وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر والفيتامينات التى تحد من خطر الإصابة بالالتهابات والبقع على البشرة، كما يساعد على نضارتها وجمالها.