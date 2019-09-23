شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقولك مقاس نضارتك غلط ولازم ترجع للدكتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عملت نظارة جديدة وبردو مش شايف بيها".. هى من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون قد يكون ذلك نتيجة عدم التعود على القياس الجديدة للنظارة أو يكون ذلك نتيجة خطأ فى مقياس النظارة من الأساس، لذلك يقدم ”الخليج 365” بعض العلامات التى تدل على مقياس النظارة الخاطئ وفقًا لما ذكره موقع livestrong وهى:

1:رؤية ضبابية، فى حالة ارتداء نظارة طبية بمقياس خطأ تتعرض لرؤية ضبابية شديدة وزغللة.



نظارة

2:الشعور بالدوار والدوخة وعدم الاتزان فى الجلوس أو الوقوف، فقياس النظارة الخاطئ يسبب دوخة شديدة قد يعتقدها الكثيرون نتيجة الإصابة بالأنيميا.

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3:الصداع الشديد وعدم القدرة على التركيز والتشويش، فيضطر البعض لتناول المسكنات لتخفيف الألم ولكن يستمر الصداع أيضًا وهو دليل على قياس النظارة الخاطئ.

عند ظهور أى من الأعراض ينصح بزيارة الطبيب فورًا للتأكد من قياس النظارة وتغييرها إذا كان خاطئ، وينصح بارتداء النظارة دائمًا وعدم انتزاعها حتى لا تؤثر على النظر، مع الحفاظ على نظافتها وتجنب خدشها ووقوعها.