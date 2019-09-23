شكرا لقرائتكم خبر عن احذر فقدان الوزن والصداع قد يكونان من علامات الإصابة بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزول ملحوظ فى الوزن، التعرق الشديد والصداع، وأعراض أخرى توحى إلى أنك مصاب بسرطان فى الدم، هذا المرض الذى يعرض حياتك للخطر فى حالة إهمال علاجه، ولذا عليك قراءة هذا التقرير للتعرف على أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهذا المرض، وذلك وفقا لموقع "healthline".

اللوكيميا أو سرطان الدم من الأمراض الخطيرة التى يصاب بها الكثيرون، وفى حالة إهمال طرق العلاج المختلفة تبدأ المشكلة الرئيسية وحدوث العديد من المضاعفات، وسرطان الدم يتكون فى الخلايا الجذعية والنخاعية والليمفوية، لذا يجب التعرف على أعراض المرض لتجنب مضاعفاته.

وعن أعراض الإصابة بسرطان الدم أوضح التقرير أنها التالى:

- يحدث انخفاض فى نسبة الصفائح الدموية أو خلايا الدم البيضاء، وهذا يتضح فى تحليل صورة الدم الكاملة.

- نقص شديد فى مناعة الجسم، وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى.

- ظهور طفح جلدى على الجسم، وذلك فى بعض الأحيان.

- التعرض لنقص فى نسبة الصفائح الدموية يتسبب فى الإصابة بنزيف حاد.

- شحوب الوجه.

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- الشعور الدائم بالإجهاد والتعب.

- التعرض الدائم لالتهاب فى الحلق.

- الصداع الشديد.

- ألم فى عظام ومفاصل الجسم.

- التعرض الدائم لفقدان الوزن.

- ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

- التعرق الشديد.

- زغللة فى الرؤية.

- فقدان الشهية.

فعند التعرض لهذه الأعراض عليك الذهاب المباشر للطبيب للتعرف على طبيعية هذه الأعراض، وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من حقيقة الإصابة بالمرض، وفى حالة التعرف أنك مصاب بالمرض بالفعل، عليك البدء فى خطة العلاج، للقضاء على المرض، والتى تعمد على جلسات الكيماوى.