شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل وعندك سعال.. إزاى تعالجى نفسك من غير أدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

السعال من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وقد يؤثر على صحة الجهاز التنفسى وقد يكون نتيجة وجود أجسام غريبة وفيروسات وجراثيم فى الجسم، و يؤثر السعال على صحة المرأة الحامل لذلك يقدم الخليج 365 طرق طبيعية لعلاج السعال عند المرأة الحامل حسب ما ذكره موقع whattoexpect

العسل الأبيض

يحتوى العسل الأبيض على جميع العناصر والفيتامينات التى تعزز صحة المرأة الحامل وتحميها من الفيروسات والجراثيم وطرد السموم من الجسم، وينصح بتناول العسل الابيض يوميا فى الصباح.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للفيروسات والمكيروبات والتى تعزز صحة الجهاز المناعى، وينصح بتناوله مرتين فى اليوم.

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البصل

يحتوى البصل على نسبة عالية من المواد المضادة للفيروسات والتى تعمل على تعزيز صحة المرأة الحامل وطرد السموم من الجسم، لذا ينصح بوضعه فى الأكلات اليومية.

الثوم

يعتبر الثوم من الأطعمة التى تعمل على محاربة الفيروسات وعلاج السعال وتعزيز صحة الجهاز التنفسى.

البابونج

البابونج من الأعشاب التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الفيروسات والعدوى ووقاية الجهاز التنفسى من الأمراض.