شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. التعرض للنزيف بعد انقطاع الطمث إنذار خطر.. تعرفى على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقطاع الطمث من الحالات الطبيعية التى تمر بها النساء مع التقدم فى العمر ويصاحبها تغيرات فى الجسم والحالة المزاجية للنساء، وهى تعنى نهاية إتيان الحيض ومن الناحية الطبية تبلغ المرأة هذه المرحلة عندما تنقطع الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا، ولكن هناك بعض النساء تتعرض لحالات النزيف بعد انقطاع الطمث وهو أمر مثير للإزعاج وليس أمر طبيعى.

ووفقًا لموقع" mayoclinic" يمكن أن ينجم النزيف المهبلي بعد انقطاع الطمث نتيجة لعدة أسباب منها:

سرطان الرحم بما في ذلك سرطان بطانة الرحم.

سرطان عنق الرحم أو المهبل.

ترقق الأنسجة التي تبطن الرحم ما يسبب ضمور بطانة الرحم.

الأورام الليفية الرحمية.

الزوائد اللحمية الرحمية.

التهاب بطانة الرحم.

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تناول الأدوية الهرمونية.

نزيف من المسالك البولية أو المستقيم.

الزيادة المفرطة في نمو الخلايا التي تكوّن بطانة الرحم.

وتلك الحالات تحتاج على فحص طبى فورى لمعرفة السبب الحقيقى وراء النزف بعد فترة انقطاع الطمث.

وتتميز فترة إنقطاع الطمث بأنها من الفترات السيئة فى حياه كل سيده نتيجة للأعراض المصاحبة لها مثل الأرق الشديد والتعرق الليلى نتيجة تقلب الهرمونات، تتعرض السيدات لارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم واضطرابات فى النوم،نتيجة تغيرات الهرمونات تتعرض السيدات لأرق شديد وتقلبات فى المزاج العام والاكتئاب والتوتر، قد تواجه البعض منهن مشاكل فى المثانة وألمًا فى الحوض، على المدى البعيد تعانى من مشاكل فى القلب والأوعية الدموية، ألم فى العضلات والمفاصل وقد تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.