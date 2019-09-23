7 نصائح ذهبية لتسهيل عملية الولادة

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العين الإخباريةالإثنين 2019/9/23 01:57 ص بتوقيت أبوظبي
تسهيل الولادة أمر ممكن مع بعض النصائح
نصحت الدكتورة ندى حامد اختصاصي النساء والتوليد بمصر، النساء الحوامل المقبلات على الولادة بممارسة رياضة المشي يوميا لما لها من فوائد في تنشيط الدورة الدموية.
ووجهت الدكتورة ندى حامد 7 نصائح ذهبية للمقبلات على الولادة وهي:
أولا: ابتعدي عن الانفعالات والتوتر وحافظي على حالتك النفسية.
ثانيا: مارسي المشي يوميّاً، لأنه يحسّن الدورة الدموية ويسهّل عملية الولادة.
ثالثا: تجنبي الأعمال الشاقة والحركات العنيفة.
رابعا: تجنبي السهر الذي يسبب الإرهاق، احصلي على قسط كاف من النوم مدة لا تقل عن 9 ساعات يومياً.
خامسا: ابتعدي عن تناول المهدئات، حيث تهدد بحدوث تشوهات خلقية للجنين.
سادسا: الاستحمام بالماء الدافئ وعمل حمامات ماء دافئة خاصة عند ظهور أعراض الولادة؛ لأنه يسهل الطلق.
سابعا: ممارسة الوضعيات التي تسهل الولادة مثل وضعية الركوع، وتدليك منطقة الظهر والكتفين للحصول على الاسترخاء.
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