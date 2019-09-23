متقولش كسل.. 6 فوائد لنوم القيلولة أبرزها تحسين المزاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد الكثيرون على النوم بعد الظهر وهى ما تسمى "بالقيلولة"، قد يكون ذلك نتيجة الشعور بالخمول والكسل بعد تناول وجبة الغداء أو نتيجة السهر فى الليل وغيرها من الاسباب المختلفة ، وقد اثبتت الدراسات والأبحاث أن القيلولة لها فوائد عديدة على صحة الجسم وحسب ما ذكره موقع livestrong فهى: فوائد نوم القيلولة

فوائد نوم القيلولة 1:تساعد على الأسترخاء والهدوء والتخلص من الإجهاد والتعب. 2:تحسن الحالة النفسية وتحد من التوتر والقلق الشديد. 3:النوم فى القيلولة يساعد على تنشيط الذاكرة وتعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من الزهايمر والخرف. 4:يساعد على التركيز والنشاط وينشط الذاكرة ويمد الجسم بالنشاط والطاقة. Advertisements 5:يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات . 6: نوم القيلولة يحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى مثل المغص والالتهابات. ينصح بعدم السهر لفترات طويلة حتى لا تؤثر على صحتك وصحة الجهاز العصبى، مع تناول الأطعمة والمشروبات التى تساعد على النوم والاسترخاء فى وجبة العشاء ومنها "اللوز، البطاطا، الحليب الدافئ،الأعشاب، البيض المسلوق".

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