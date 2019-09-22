شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التحذير من دواء "زانتاك".. تحذيرات من عقار جديد يسبب تلف أعصاب الإنسان والان مع التفاصيل

بعد التحذيرات التى المنظمات الأوروبية والأمريكية، ومنع العديد من الدول العربية ومصادرة أدوية علاج الحموضة التي تحتوي على مادة "زانتاك"، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأحد ، عن تحذيرات جديدة صدرت بشأن دواء "مونتيلوكاست"، المخصص لعلاج الحالات المستعصية من مرضى الربو، وذلك بعد ظهور آثار جانبية "مدمرة" لنوع من العقاقير يستخدم في علاج حالات الربو الشديدة، وقامت السلطات البريطانية بالتبليغ بضرورة تحذير المرضى من الدواء "الخطير".

ويشير التحذير، الذي أصدرته وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا، إلى ضرورة إبلاغ المرضى بأن الدواء "يترك آثارا سلبية على أعصاب الإنسان، تتمثل في الهلوسة واستحضار الأفكار ذات الطابع الانتحاري".

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وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن شكاوى لمرضى في بريطانيا، بينهم أطفال، بشأن دواء هذا المرض، حيث قال مرضى إنهم "تعرضوا لكوابيس شاهدوا فيها أمورا بشعة" لدى تناوله، وعندما يستيقظون "تسيطر عليهم أفكار بشأن الانتحار وإنهاء حياتهم".

وعادة ما يلجأ المرضى إلى استخدام هذا العقار، لكونه فعالا للغاية في مواجهة نوبات الربو الشديدة.

ويشير التحذير إلى أن على الأطباء "اتخاذ قرار صرف الدواء للمرضى بعناية، بحيث يوازنون بين فوائد العلاج السريعة ومخاطر الاستمرار فيه".