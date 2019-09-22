"القلوب الصغيرة" الإماراتية تجري 45 جراحة لأطفال تنزانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت جمعية الشارقة الخيرية حملتها الطبية الخيرية "القلوب الصغيرة" في تنزانيا، بإجراء 45 عملية قسطرة وقلب مفتوح للأطفال المصابين بأمراض قلبية، والتي قام بها فريق طبي مكون من 12 طبيباً ومساعداً من المتعاونين مع الجمعية، وذلك ضمن جهود الجمعية الهادفة إلى نشر رسالتها الإنسانية في ربوع العالم.

وترأس الفريق الدكتور أحمد الكمالي، استشاري طب الأطفال بمستشفى القاسمي للنساء والأطفال، يرافقه علي محمد الراشدي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية رئيس الفريق الإداري للجمعية في تنزانيا.

وقال علي محمد الراشدي: "بفضل الله وبجهود المحسنين وبتعاون الفريق الطبي، أتممنا حملة القلوب الصغيرة بنجاح، وتمكن الطاقم الطبي من إجراء 45 عملية جراحية للقسطرة والقلب المفتوح، بواقع 18 عملية قلب مفتوح، و24 عملية قسطرة، و3 حالات تصويب بالمنظار".

وأضاف: "الجمعية سبق وأن نفذت 27 حملة منذ 2009 حتى نهاية العام الماضي، شملت إجراء ما يقارب 1000 عملية جراحية في عدة دول مختلفة في آسيا وأفريقيا، بهدف نشر رسالة الإنسانية التي غرسها في قلوبنا والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وأشار إلى أن الزيارة شهدت أيضاً تفقد مشاريع الجمعية المنفذة في مناطق متفرقة بتنزانيا، والتي تنوعت بين عدد من المساجد والآبار، إلى جانب زيارة المكفولين.