شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متتخضيش...علامات بتقولك الولادة قربت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب موعد الولادة تتعرض المرأة الحامل للقلق والتوتر الشديد مما يؤثر على صحتها وصحة الجنين، وفى الغالب تكون فترة الحمل 9 شهور وفى بعض الحالات تكون 7 شهور فى حالات الولادة المبكرة . وحسب ما ذكره موقع whattoexpect هناك بعض العلامات التى تدل على اقتراب موعد الولادة وهى: 1:نزول البطن لأسفل واحدة من أشهر العلامات التى تتعرض لها المرأة فى الشهر الأخير من الحمل وهى دليل على اقتراب موعد الولادة وذلك نتيجة نزول الجنين أسفل الحوض استعدادا للولادة. 2:الم وضغط شديد عى المثانة ، من علامات اقتراب الولادة وذلك بسبب وزن الطفل ووضعيته المختلفة. 3:اتساع عنق الرحم ويظهر ذلك عند فحوصات الطبيب . Advertisements 4:تشنجات وألم شديد اسفل البطن والظهر والفخدين وهى من علامات الولادة. 5:الإسهال المتكرر من علامات اقتراب موعد الولادة، وذلك بسبب ارتخاء حركة الأمعاء. 6:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على الحركة. 7:افرازات مهبلية بنية اللون أو مختلطة بالدماء. 8:انقباضات شديدة وغير منتظمة.

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