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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أكلات خطر على صحة كلبك.. منها الثوم والبصل والحليب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
هناك بعض الأطعمة التى يمكن أن تسبب ضرراً إذا تناولها كلبك، ويمكن أن تسبب له مشاكل صحية، بحسب ما ذكر الأطباء البيطريون، ونتعرف فى هذا التقرير على الأطعمة الضارة للكلاب يجب ألا تقدمها لكلبك حفاظاً على صحة حيوانك الأليف، وفقاً لموقع "Eat".
1- بذور التفاح
تحتوي بذور التفاح على مادة أميجدالين، والتي عند مضغها وهضمها يمكن أن تتحول إلى مستويات منخفضة من السيانيد، إذا أكل كلبك الكثير من بذور التفاح ، فقد يصبح ذلك مشكلة ويصيبه بالتسمم.
2- العنب والزبيب
العنب والزبيب يسببان فشلًا كلويًا في الكلاب، ويفضل الابتعاد عنهما فى طعام كلبك.
3- الثوم والبصل
الثوم والبصل قد يسببان فقر الدم لدى الكلاب، إذا كان كلبك قد ابتلع أيًا من هذين ، فاخذه إلى الطبيب البيطري لعمل اختبار دمه للتأكد من عدم إصابته بالأنيميا.
4- عظام اللحم المطبوخ
حذر الأطباء البيطريون من أن يتناول كلبك لحوم الدواجن واللحوم المطهية يمكن أن تكون خطرة للغاية على الكلاب، حيث يمكن أن تحدث تشققات وتسبب انسدادًا أو تمزقًا في الجهاز الهضمي.
5- الحليب
الحليب وكذلك منتجات الألبان الأخرى، يمكن أن تكون ضارة للكلاب، مما يسبب القيء والإسهال والحساسية الجلدية.
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