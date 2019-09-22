شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البروتين يمكن أن يؤثر على شفاء العظام المكسورة .. اعرف العلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة " JCI Insight "، أن تناول بعض البروتينات مثل Apolipoprotein E يمكن أن يبطئ عملية شفاء العظام المكسورة خاصة كبار السن.

وأكد فريق الباحثين أنه بالمقارنة مع الشباب، أن كبار السن لديهم مستويات أكثر من Apolipoprotein E ، المعروف أيضًا باسم ApoE.، و كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كان ApoE يؤثر على عملية شفاء العظام أم لا.

وأوضحت الدراسة أنه عندما يعاني الشخص من كسر في العظام، يعطي الجسم إشارات لتجنيد الخلايا عبر مجرى الدم لإصلاح العظم المكسور.



كسر العظام

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وأضافت الدراسة: "مع مرور الوقت ، سيستمر إحياء هذا الغضروف وستستمر الخلايا العظمية في ترسيب عظم جديد، وبعد بضعة أشهر من شفاء ذراعك أو ساقك، لن يكون هناك أي غضروف بعد الآن، وإذا نظرت إلى الأمر بعد 5 سنوات ، فلن تكون هناك أي علامة على حدوث إصابة".

وقام فريق من الباحثين بحقن فيروس يمنع الفئران من إنتاج Apolipoprotein E، وبع ذلك انخفضت نسبة ApoE بنحو 75 %، وكان التئام أنسجة العظام وقوية مرة ونصف مقارنة بعظام الفئران الأخرى.