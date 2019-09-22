شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات صحية تخلصك من حرقة المعدة.. منها الأكل ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحموضة أو حرقة المعدة من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب كثير من الأشخاص، وفى كثير من الأحيان تكون الحموضة نتيجة لمرض الجزر المعدي المريئي، الذى يحدث عندما يعود الطعام في المعدة إلى المريء، وهو ما يولد إحساساً بالحرقة والألم فى الصدر، حارقًا وألمًا في الصدر أثناء ارتفاعه من المعدة، فى هذا التقرير نقدم 7 عادات صحية تساعدك للتخلص من حرقة المعدة أو الحموضة، وفقاً لموقع "step to health".

عادات صحية لمنع حرقة المعدة

1- تناول الطعام ببطء

تناول الطعام بشكل صحيح وببطء يمكن أن يساعد على تقليل ارتداد حمض المعدة، لذا من المهم مضغ الطعام جيدًا حتى يستغرق الهضم وقتًا أقل.

2. تجنب الأشياء التى تحفز الحموضة

العديد من الأطعمة تؤدي إلى حرقة المعدة أو الحموضة، مثل: الأطعمة الحارة والتوابل، وكذلك بعض المشروبات، مثل تلك التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية والعصائر الحمضية.

3. تناول الطعام بانتظام

لتخفيف حرقة المعدة، من الضروري التحكم في أوقات الوجبات، وكذلك كمية الطعام، هذا يعني أنك يجب أن تحاول تقسيم أوقات الأكل بشكل جيد وتناول الوجبات الصغيرة بدلاً من الوجبات الدسمة الكبيرة.

Advertisements

4. النوم بطريقة صحيحة

النوم على البطن قد يسبب الضغط في البطن ويسبب ارتداد حمض المعدة، لذا من الأفضل النوم على الظهر.

5. الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن يسبب زيادة الوزن في الجسم العديد من المشاكل الصحية، ومنها ارتداد حمض المعدة، وذلك لأن الدهون المتراكمة في المعدة تضغط على المعدة وتتسبب في انتقال الحمض إلى المريء.

6. الإقلاع عن التدخين

أظهرت الدراسات العلمية أن النيكوتين يتسبب في ارتفاع حمض المعدة إلى أعلى ويسبب الحرقة.

7. تجنب الأدوية بدون وصفة طبية

لا تأخذ أدوية بدون وصفة طبية لتخفيف أعراض اضطراب المعدة، من المهم أن تزور طبيبك أولاً لمعرفة السبب الحقيقي للمشكلة. بهذه الطريقة، سوف يتم تشخيصك والحصول على العلاج الصحيح.