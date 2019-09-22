السُكريّات تختبئ بهذه الأطعمة.. وأنت تعتقدين بأنها صحيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما ستصيبكِ حالةٌ من الاندهاش عند معرفتكِ بأنَّ هناك بعض أنواع الأطعمة التي تعتمدين عليها في نظامكِ الغذائي، تعدُّ غنيةً بالسكريات دون درايةِ من جانبك بذلك الأمر.

ولهذا يوصي خبراء بضرورة الانتباه للمسألة حتى لا يؤدي تناول تلك الأطعمة إلى تجاوز الحد المسموح به من السكريات عن 25 غرامًا يوميًا، وتلك الأطعمة هي كما يلي:

المقرمشات المُصَنَّعة من القمح الكامل، تحوي ما يصل لـ 12 غرامًا من السكر.

سلطة السبانخ والدجاج المقرمش التي تُقدَّم في المطاعم، تحوي ما يصل لـ 13 غرامًا من السكر.

حساء الطماطم والريحان، تحوي علبة منه ما بين 13 إلى 22 غرامًا من السكر.

سلطة البروكلي المقدد، يحوي نصف كوب منها على 7 غرامات من السكر.

مشروبات الطاقة، تحوي زجاجة سعتها 200 غرام ما بين 21 إلى 30 غرامًا من السكر.

اللبن، يحوي كوب تقديم واحد منه ما بين 25 إلى 34 غرامًا من السكر.

سلطة الكرنب، تحوي معلقتان منها ما يصل إلى 12 غرامًا من السكر.

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الفول المدمس، يحوي نصف كوب منه ما بين 11 إلى 16 غرامًا من السكر.

لحم بقري مقدد، تحوي وجبة واحدة منه ما بين 4 إلى 6 غرامات من السكر.

حليب اللوز بالفانيلا، يحوي كوب واحد منه ما يصل 14 غرامًا من السكر، مع العلم أنَّ حليب اللوز غير المحلى لا يحتوي على أي سكريات.

خبز الهامبرجر، تحوي قطعة الخبز الواحدة ما بين 3 إلى 6 غرامات من السكر.

صوص الترياكي، يحوي ما يصل لـ 8 غرامات من السكر.

بار الحلوى المصنوع من حبوب، يحوي 12 غرامًا من السكر في المتوسط.

الشوكولاتة الداكنة، يحوي البار الواحد منها ما بين 16 إلى 21 غرامًا من السكر.