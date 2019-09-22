شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض لا تتجاهلها تخفى أمراضا خطيرة.. ألم الصدر وضيق التنفس أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أعراض ومشكلات عرضية تظهر على الجسم قد لا يهتم بها الشخص ولكنها علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة يجب الاهتمام بها وعدم إهمالها، مثل فقدان الوزن غير المبرر.

ووفقا لموقع "mayoclinic" فمن بين الأعراض التى تتطلب اهتماما بالغا الشعور بألم فى الصدر والفقدان المفاجئ للرؤية، أو ألم البطن الحاد.

فقدان الوزن غير المبرر يدل على وجود مشكلة صحية فإذا لم يكون الشخص يعانى من السمنة وفقد ما يزيد عن 4.5 كيلوجرام، أو ما يزيد عن 5% من وزن الجسم فيجب استشارة الطبيب فورا.

Advertisements

فانخفاض الوزن غير المبرر يمكن أن ينتج عن العديد من الحالات المرضية، ومنها زيادة نشاط الغدة الدرقية أو مرض السكر أو الاكتئاب أو مرض بالكبد أو السرطان، أو اضطرابات تؤثر على كيفية امتصاص الجسم للعناصر الغذائية.

ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الشعور بالحمى ليست بالضرورة سببًا يدعو إلى القلق، ولكن يمكن للحمى المستمرة أن تشير إلى وجود عدوى خفية، بدءا من عدوى الجهاز البولى أو السل، كما يمكن أن تكون علامة على الإصابة بالسرطانات الخبيثة مثل سرطان الغدد الليمفاوية.

الشعور بضيق فى التنفس أيضا يشير إلى وجود مشكلة صحية كامنة، وقد تحدث هذه الحالة نتيجة ممارسة تمارين رياضية شاقة أو البدانة والصعود السلم لارتفاعات عالية.

وهناك أسباب أخرى مرضية وراء الشعور بضيق التنفس وهى الانسداد الرئوى المزمن والتهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرئوى والجلطة الدموية فى الرئة، وقد يحدث ضيق التنفس نتيجة لنوبات الهلع والخوف.