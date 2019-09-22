شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تأخذ مسنكات.. اعرف أنواع الصداع الـ 10 لعلاجها صح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الصداع من الأمور الشائعة للغاية للجميع، بالنسبة لبعض الناس فهو مجرد توتر بينما يشعر البعض الأخر بألم الشديد.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" معرفة نوع الصداع توفر عليك الكثير فى العلاج والتى نعرضها فى التقرير التالى:

1. الصداع النصفي

الصداع النصفي هو واحد من أكثر الأنواع المؤلمة التي تجعل من الصعب على الشخص تحمله، يبدأ غالبًا بسبب حساسية الصوت والضوء والعطور. بالنسبة لبعض الأشخاص، يؤدى الصداع النصفي أيضًا إلى التقيؤ والغثيان.

2. صداع الكافيين

عندما تفوتك فنجان القهوة اليومى، ستصاب بصداع هذا ويسمى صداع الكافيين الذي ينشأ بسبب إدمان الكافيين، يبدأ عمومًا حول العينين إلى الجبهة، بخلاف الإدمان، يمكن أن تكون الجرعة الزائدة من الكافيين أو الانسحاب أو الحساسية الأسباب المحتملة.

3. صداع الصباح الباكر

الأشخاص الذين يعانون من الصداع بعد وقت قصير من الاستيقاظ سيجربون هذا الصداع، قد يبدو الأمر طبيعيًا بسبب عدم اكتمال النوم، لكن إذا حدث هذا كثيرًا، فقد يشير ذلك إلى اضطراب الصداع النصفي أو الاكتئاب أو ورم في المخ.

4. الصداع المزمن

إذا كان صداعك أمرًا يوميًا يحدث كل يوم، فأنت ضحية للصداع المزمن. يستمر هذا النوع من الصداع عادة لمدة لا تقل عن أسبوعين إلى ثلاثة أشهر.

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5. الصداع العنقودي

هذا النوع من الصداع يأتي في نمط دوري، سيشعر الشخص بالكتلة على جانب واحد من الرأس ويأتي بألم مؤلم بشكل حاد. من المرجح أن تستمر لعدة أشهر.

6. صداع الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب المساحات الشاغرة في الدماغ، صداع الجيوب الأنفية يأتي مع ألم في الجزء العلوي من الوجه.



انواع الصداع

7. صداع الأسنان

يمكن للأعصاب المتواجدة فى الأسنان أن تؤدي إلى ألم والصداع، أيضا بعض مشاكل الأسنان مثل شد الفك والتشبث العضلي أن تسبب الصداع.

8. صداع الطوارئ

إذا أصبت بصداع حاد فجأة، فهو صداع طارئ ويتطلب عناية طبية مناسبة، و هذه حالة تسمى تمدد الأوعية الدموية في المخ والتي تحدث بسبب تمزق الأوعية الدموية في المخ، وقد يشير أيضًا إلى السكتة الدماغية أو ورم في المخ متبوعًا بفقدان الذاكرة والدوخة وما إلى ذلك.

9. صداع الحيض

تعاني الكثير من السيدات من هذا الصداع خلال فترة الدورة الشهرية، ويحدث هذا بسبب التحول في مستويات هرمون الاستروجين.

10. صداع النشوة

هذا نوع غريب من الصداع يصاب به بعض الاشخاص أثناء ممارسة الجنس قبل النشوة الجنسية، مع زيادة الإثارة الجنسية يتطور هذا الصداع.