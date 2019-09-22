شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الكيس الدموى على المبيض؟.. تعرفى على طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأكياس الدموية على المبيض من المشاكل التى يعانى منها عدد كبير من السيدات وفى حالة اهمال علاجه قد يسبب مشاكل عديدة أبرزها تأخر الإنجاب واضطرابات الدورة الشهرية، وحسب ما ذكره موقعmedicalnewstoday فإن هناك أسباب مختلفة للإصابة بأكياس الدم على المبيض وهى: 1:وجود خلل فى الهرمونات عند المرأة يسبب تكوين أكياس دموية. 2:الإفراط فى التدخين. 3:التقدم فى العمر يزيد من خطر الاصابة بأكياس المبيض الدموية. 4:السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم يسبب أكياس دم على المبيض. 5:العوامل الوراثية تزيد من خطر الإصابة بأكياس المبيض الدموية. 6:الاكثار من تناول أدوية منع الحمل والمنشطات الهرمونية تسبب أكياس دم على المبيض. وتظهر بعض العلامات التى تدل على الاصابة بأكياس دموية على المبيض وهى: Advertisements 1: فقدان الشهية . 2:الحاجة الشديدة للتبول. 3:اضطرابات فى الدورة الشهرية. 4:تأخر الإنجاب. 5: الشعور بالغثيان والقئ. 6:ألم أثناء الجماع. 7:النزيف الشديد. وفى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب حسب الحالة فقد يكون العلاج عن طريق تناول بعض الأدوية، وقد تحتاج بعض السيدات لتدخل جراحى عن طريق المنظار وبعض الحالات الصعبة قد تحتاج لاستئصال الكيس.

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