شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبى" تطلق خدمة التعلم والرعاية عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة الصحة فى دبى بالإمارات، ممثلة بمكتبة راشد الطبية الإلكترونية، خدمة التعلم والرعاية عبر الإنترنت فى مكان العمل، وهى خدمة جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ووفقا لما نشره موقع الرؤية الإماراتى، أكدت مديرة إدارة التعليم الطبى والأبحاث فى صحة دبى الدكتورة وديعة محمد شريف، أهمية الخدمة التى تعتمد الممارسة بالأدلة والبراهين، وتمكّن مستخدمى المكتبة من السؤال والبحث والتوثيق ومن ثم التطبيق والتقييم واستكمال دورة التعلم للحصول على ساعات تعليم طبى مستمر.

وقالت إن هذه الخدمة المجانية متاحة حالياً للكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة فى الهيئة، وسيتم تعميهما قريباً على العاملين كافة فى قطاع الرعاية الصحية من داخل وخارج الدولة عبر الدخول إلى موقع المكتبة الإلكترونى.

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وأوضحت أن خدمة التعلم والرعاية عبر الإنترنت فى مكان العمل تهدف إلى مكافأة الأطباء والكادر التمريضى بساعات تعليم طبى مستمر عن استخدامهم للمصادر المبنية على الأدلة والبراهين والمتوفرة فى المكتبة الطبية الإلكترونية فى عملية تعلم ذاتية فى أى وقت ومن أى مكان، مشيرة إلى أهمية هذه الخدمة ودورها الفاعل فى إحداث تغيير إيجابى فى أداء ومعرفة ممارسات الأطباء والممرضين اليومية فى مكان العمل بالرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة وديعة شريف أن المكتبة تتيح الفرصة للوصول إلى 18 مليوناً و670 ألفاً و516 مقالاً، و16 ألفاً و277 مجلة طبية، و220 ألفاً و761 كتاباً، وأكثر من ستة ملايين صورة ومقطع فيديو.

كما يمكن الوصول إلى ثمانية آلاف و826 دليلاً للممارسات الطبية، وسبعة آلاف و474 إجراء ومهارات تمريضية، و55 ألفاً و121 نشرة تثقيفية للمرضى، و22 قاعدة لبيانات الأدوية، و24 قاعدة للبيانات الإكلينيكية، و10 قواعد للتعليم الطبي المستمر إضافة إلى أكثر من 161 ألف بنك للأسئلة متعددة الخيارات، وهي بذلك تشكل مرجعاً مهماً للعاملين في مجال الرعاية الصحية لمواكبة أحدث الاتجاهات فى الممارسات العالمية، وتوفير مصادر المعلومات الطبية لجميع العاملين في الهيئة والمجتمع المحلي، وتدريبهم لاكتساب مهارات عالية الجودة للوصول إلى أحدث المعلومات الطبية والصحية.