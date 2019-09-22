صحة دبي تطلق أول خدمة إلكترونية عربية للتعليم والرعاية في مكان العمل

أطلقت هيئة الصحة بدبي، ممثلة بمكتبة راشد الطبية الإلكترونية خدمة التعلم والرعاية عبر الإنترنت في مكان العمل، كخدمة جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأكدت الدكتورة وديعة محمد شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، أهمية الخدمة الجديدة التي تعتمد الممارسة بالأدلة والبراهين، وتمكن مستخدمي المكتبة من السؤال والبحث والتوثيق ومن ثم التطبيق والتقييم واستكمال دورة التعلم للحصول على ساعات تعليم طبي مستمر.

وقالت إن هذه الخدمة المجانية متاحة حالياً للكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة في الهيئة، وسيتم تعميمها قريباً على كافة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من داخل وخارج دولة الإمارات من خلال الدخول إلى موقع المكتبة الإلكتروني على الرابط.

وأوضحت أن خدمة التعلم والرعاية عبر الإنترنت في مكان العمل تهدف إلى مكافأة الأطباء والكادر التمريضي بساعات تعليم طبي مستمر عن استخدامهم المصادر المبنية على الأدلة والبراهين والمتوفرة في المكتبة الطبية الإلكترونية في عملية تعلم ذاتية في أي وقت ومن أي مكان، من خلال موقع المكتبة الإلكتروني.

وأشارت إلى أهمية هذه الخدمة ودورها الفاعل في إحداث تغيير إيجابي في أداء ومعرفة وممارسات الأطباء والممرضين اليومية في مكان العمل بالرعاية الصحية.

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وأوضحت الدكتورة وديعة شريف أن مكتبة راشد الطبية تتيح الفرصة للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل عام من الوصول إلى 18 مليونا و670 ألفا و516 مقالاً، و16 ألفا و277 مجلة طبية، و220 ألفا و761 كتاباً، وأكثر من 6 ملايين صورة ومقطع فيديو.

كما يمكن الوصول إلى 8 آلاف و826 دليلاً للممارسات الطبية، و7 آلاف و474 إجراء ومهارات تمريضية، و55 ألفا و121 نشرة تثقيفية للمرضى، و22 قاعدة لبيانات الأدوية، و24 قاعدة للبيانات الإكلينيكية، و10 قواعد للتعليم الطبي المستمر، إضافة إلى أكثر من 161 ألف بنك للأسئلة متعددة الخيارات.

وبذلك تشكل الخدمة مرجعاً مهماً للعاملين في مجال الرعاية الصحية لمواكبة أحدث الاتجاهات في الممارسات العالمية وتوفير مصادر المعلومات الطبية لجميع العاملين في الهيئة، والمجتمع المحلي وتدريبهم لاكتساب مهارات عالية الجودة للوصول إلى أحدث المعلومات الطبية والصحية.

من جانبها، أوضحت ندى حمدان الشامسي، إداري أول بمكتبة راشد الطبية، أن عملية الاستفادة والمشاركة في خدمة التعلم والرعاية في مكان العمل تتمثل في طرح سؤال سريري متعلق بالمرضى أو الممارسة السريرية ومن ثم البحث عن المصادر المبنية على الأدلة والبراهين المتاحة في موقع المكتبة الطبية للإجابة على السؤال، وبعد ذلك يتم حفظ وتوثيق النتائج التي تم الحصول عليها أثناء البحث.

وأشارت إلى أهمية تعلم الباحث كيفية تطبيق النتائج على رعاية المرضى أو الممارسة السريرية، وتحديد فيما إذا كان البحث قد أدى إلى تغيير في الكفاءة أو الأداء.

وقالت إن الحصول على ساعات التعلم الطبي يتم بعد ملء النموذج الإلكتروني والإجابة على جميع الأسئلة المطلوبة في النظام للتأكد من مدى استخدام الطبيب أو الممرض للنظام وفق الشروط والضوابط الكفيلة بمنح هذه الساعات.